Иран, Турция и Россия обсудили меры по переходу к торговле без доллара

Глава иранского Центрального Банка Абдолнасер Хеммати заявил, что в ходе переговоров Россия, Иран и Турция обсудили ряд экономических мер для отказа от использования американского доллара в торговле между странами. Его слова передает Press TV.

«Во время пятничного саммита, я вместе с главой Министерства нефти Ирана провели выгодную и конструктивную встречу с представителями экономических ведомств России и Турции в присутствии трех президентов», — рассказал Хеммати. Он заявил, что главными темами встречи были цены на газ и нефть, продажа основных товаров, расширение связей между банками, проведение финансовых операций с национальными валютами вместо доллара, а также укрепления межгосударственных экономических отношений.

Глава иранского ЦБ отметил, что цель таких экономических мер — усилить торговые отношения между Москвой, Тегераном и Анкарой. Они были достигнуты в рамках трехстороннего саммита 7 сентября, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани. Хеммати добавил, что продолжит обсуждать этот вопрос со своим коллегой из России в Москве в ближайшем будущем. Дату встречи он не назвал.

В середине августа президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна готовится перейти на расчеты в национальной валюте в торговле с Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Он отметил, что с этими странами у Анкары наибольший торговый оборот. В начале сентября Иран и Ирак приняли решение отказаться от использования доллара для транзакций в двусторонних торговых сделках.