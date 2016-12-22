Рубль укрепился к евро и доллару

Российская валюта отыграла падение, произошедшее в последнюю неделю. Курсы евро и доллара откатились до уровня 6 сентября

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Днем в четверг, 13 сентября, рубль укрепился по отношению к иностранным валютам. Так, курс доллара опустился до 68,2 руб., по данным на 14:11, (на открытии за один доллар давали 68,93 руб.), а курс евро до 79,32 руб. (на открытии евро стоил 80,0475 руб.). Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Таким образом, рубль отыграл падение, произошедшее в последнюю неделю. Курс евро и курс доллара вернулись к уровню 6 сентября.

Укрепление рубля продолжается уже второй день, отмечает старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. По его мнению, этот тренд связан с прекращением агрессивных продаж ОФЗ и восстановлением котировок гособлигаций. Из-за позитивных новостей, которые могли сказаться на курсе рубля, можно отметить вчерашнее заседание банковского комитета сената Конгресса США, где практически не обсуждались самые жесткие санкционные меры, связанные с ограничением долларовых расчетов российских банков, из чего можно сделать вывод, что этот вариант не рассматривается как основной, добавляет аналитик. Повышение ставки ЦБ Турции создало определенный позитивный фон для всех валют emerging markets, однако это явно не основная причина укрепления российской валюты, считает Яковлев.

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