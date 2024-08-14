ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах «Северных потоков»

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков», сообщают Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, проведшие совместное расследование.

По данным немецких изданий, всего по подозрению в совершении диверсий проходят трое украинских инструкторов по дайвингу, однако ордер пока выдан лишь на одного из них. В настоящее время все трое уже покинули территорию Германии.

Ордер на арест Владимира З., согласно расследованию СМИ, был выдан еще в июне. Следствие полагает, что он с сообщниками мог прикрепить взрывчатку к трубопроводам, расположенным на глубине. Последним местом жительства дайвера был город Прушкува к западу от Варшавы. Журналистам удалось дозвониться до Владимира и спросить его о причастности к терактам. Тот ответил, что не причастен, после чего бросил трубку.

Всего причастными ко взрывам «Северных потоков» немецкие следователи считают шесть человек (пятеро мужчин и одна женщина), которые в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Среди них, предположительно, был и Владимир З.

После остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток. По версии следствия, в какой-то момент пути дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

В ходе следствия правоохранители пришли к выводу, что ко взрывам могут быть причастны профессиональные водолазы. Тогда, говорится в расследовании, подозрение пало на украинцев — инструкторов подводного плавания в киевской школе Scuba Family. Помимо Владимира З., это Евгений У. и его жена Светлана.

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