The Economist узнал, что Вашингтон опасается трех ядерных конфликтов

В США опасаются войны на три фронта: с Россией в Европе, с Китаем у Тайваня и на Корейском полуострове. На этом фоне администрация Байдена готовится к наращиванию развернутых ядерных сил

Фото: U.S. Air Force / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти США пессимистично оценивают свои возможности противостоять России, КНДР и Китаю одновременно, пишет The Economist со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В Пентагоне моделируют ситуацию, в которой Россия нападет на страну НАТО, втянув США в защиту Европы; затем Китай воспользуется отвлечением Вашингтона и вторгнется на Тайвань; и в это же время Северная Корея нападет на Южную. У всех трех стран — России, КНДР и Китая — есть ядерное оружие, что может повлечь «три непредсказуемых ядерных кризиса». В связи с этим администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к наращиванию развернутых ядерных сил после «десятилетий глубоких сокращений».

Наращивание могут начать уже в 2026 году в связи с истечением срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (он заканчивается в феврале).

«Если президент решит <...>, что нам нужно увеличить размер развернутых сил, мы хотим быть в состоянии выполнить это решение относительно быстро», — сказал высокопоставленный американский военный чиновник. Однако насколько далеко смогут зайти власти США в этом вопросе, зависит от того, кто победит на ноябрьских выборах президента — демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп. Предполагается, что Харрис может попытаться сохранить ограничения в отношении ядерного оружия в отличие от Трампа.

Источники The Economist в Белом доме, однако, уточняют, что нынешний ядерный арсенал соответствует текущим угрозам и что решения о развертывании большего количества оружия пока не было.

Представители Пентагона летом предупреждали о растущих ядерных рисках. Высокопоставленный чиновник американского Минобороны Випин Наранг, например, заявил о беспрецедентном сочетании «многочисленных ревизионистских ядерных претендентов, которые не заинтересованы в контроле над вооружениями». По его словам, их действия «заставили нас перейти к более конкурентному подходу».

В ноябре 2023 года США и Китай впервые за пять лет провели консультации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. В марте 2024 года состоялись неформальные переговоры по так называемому второму (экспертному) треку. Reuters сообщил со ссылкой на участников переговоров, что Пекин пообещал не прибегать к ядерным угрозам в связи с ситуацией вокруг Тайваня. Китай считает его своей территорией, а Тайвань категорически отвергает модель «одна страна — две системы», которую с 1980-х продвигает Пекин.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что технически Россия готова к началу ядерной войны, но не собирается ее развязывать. Он уточнил, что никогда не рассматривал применение ядерного оружия, в том числе тактического, в ходе конфликта на Украине.

Трамп в августе отметил, что Китай с текущими темпами наращивания ядерных арсеналов может в будущем превзойти США по этому показателю. Он добавил, что Россия и США первые и «условно наравне», но Китай быстро развивается и может догнать обе страны или даже превзойти их.

На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на конец ноября 2023 года Китай располагал 410 ядерными боеголовками.

Согласно закону КНДР «О политике в отношении ядерных вооруженных сил», Пхеньян использует ядерное оружие, если страну атакуют также с применением ядерного оружия или другого вида оружия массового уничтожения, если враждебные силы атакуют руководство страны, если будет совершена «смертельная военная атака» на стратегические объекты либо если возникнут другие обстоятельства, которые вызовут «катастрофический кризис для существования страны, безопасности жизни народа», на который можно реагировать только с помощью ядерного оружия.

В 2024 году обстановка между Кореями обострилась. В июне военные Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы, после того как пограничники из КНДР нарушили границу. Также с конца мая Северная Корея отправляет в сторону Южной тысячи воздушных шаров с мусором. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик подчеркнул, что такие действия несут в себе угрозу для суверенитета его страны и нарушают соглашение о перемирии. В КНДР кампанию по запуску шаров с мусором назвали ответом на распространение пропагандистских листовок Сеулом аналогичными методами.