В КНДР объяснили, зачем запустили шары с навозом в сторону Южной Кореи

КНДР с ночи 28 мая до утра 2 июня по воздуху отправила 15 т мусора в сторону Южной Кореи, используя воздушные шары. Внутри них находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз

Фото: Yonhap / Reuters

КНДР запустила в сторону Южной Кореи мусор на воздушных шарах в ответ на распространение пропагандистских листовок Сеулом аналогичными методами, сообщило ЦТАК со ссылкой на представителя Министерства обороны республики.

Агентство передало, что Северная Корея с ночи 28 мая до раннего утра 2 июня направила 15 т мусора к южной границе. Пхеньян временно прекратит запускать воздушные шары с мусором, но возобновит это в случае распространения пропагандистских листовок Сеулом, передало ЦТАК.

Воздушные шары, летящие по ветру через границу, — частый способ распространения пропагандистских листовок и Сеулом, и Пхеньяном, использующийся уже десятки лет. Каждый такой случай стороны воспринимают как провокацию противника, иногда такие воздушные шары становятся поводом для очередной напряженности и приведения вооруженных сил в боеготовность.

29 мая агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула сообщило, что КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Они упали в различных местах государства, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Внутри шаров находился различный мусор: к примеру, пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз. За 28–29 мая КНДР отправила около 260 воздушных шаров с мусором. 2 июня их насчитали почти 600 штук.

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В комитете штабов потребовали от Пхеньяна «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия». КНДР также продолжает глушить сигналы GPS в приграничной зоне уже пятый день.

Южнокорейское Министерство объединения предупредило, что примет «невыносимо» болезненные меры против КНДР, если она продолжит устраивать «иррациональные» провокационные действия. Сеул отмечал, что может возобновить вещание по громкоговорителям вдоль границы или рассылку листовок с критикой режима в КНДР.