США заявили о рекордном пополнении ядерного арсенала

В 2023 году производитель ядерного оружия США анонсировал выпуск B61-13, новой модификации термоядерной бомбы. На проектирование и поддержание ядерного запаса страны NNSA получит около $21 млрд на 2025 финансовый год

Джилл Хруби (Фото: Rod Lamkey / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Благодаря инвестициям, сделанных администрациями экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена, Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA, подчиняется Минэнерго США) смогло поставить более 200 модернизированных ядерных боеприпасов Пентагону в 2023 году, заявила глава организации Джилл Хруби. По ее словам, это самая крупная поставка с момента окончания холодной войны.

Хруби уверена, что это достижение должно помочь выровнять соотношение сил с Китаем и Россией. Хруби заявила, что Китай продемонстрировал способность совершенствовать свои системы доставки, включая развертывание гиперзвуковых ракет, быстрее, чем это делают США. «Если ситуация не поменяется, то Китай будет равным противником в ядерной сфере со значительной экономической мощью», — резюмировала она.

Хруби прогнозирует, что на фоне борьбы с изменением климата произойдет возрождение ядерной энергетики. При этом передовые ядерные реакторы, вероятно, будут использовать уран более высокого обогащения — и это бросит вызов текущему режиму ядерного нераспространения.

NNSA в октябре анонсировала выпуск B61-13, нового варианта термоядерной бомбы, которую могут нести как стратегические бомбардировщики, так и некоторые истребители. NNSA ожидают первую поставку B61-13 в 2026 финансовом году.

Сейчас США производят ядерные боеголовки W88 Alt 370 для американских трехступенчатых баллистических ракет Trident II, которые базируются на подводных лодках, и бомбы B61-12 для авиации. На 2025 финансовый год NSSA получит около $25 млрд — на проектирование и поддержание ядерного запаса США, создание новых ядерных зарядов ($21 млрд), разработку ядерных двигательных установок для флота ($2 млрд) и усилия по ядерному нераспространению ($2 млрд).