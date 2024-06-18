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Политика ,  
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Военные Южной Кореи вновь открыли стрельбу из-за нарушения границы с КНДР

Солдаты Южной Кореи вновь открыли огонь после нарушения границы военными КНДР

Военные из КНДР повторно нарушили границу с Южной Кореей, передает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Похожий случай произошел на границе 9 июня.

Инцидент произошел утром 18 июня, около 08:30 по местному времени (02:30 мск). Северокорейские военные, которые несут службу в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны, ненадолго перешли на противоположную сторону. После того, как южнокорейские пограничники объявили об этом через аппаратуру и открыли предупредительный огонь, они вернулись назад.

Солдаты Южной Кореи открыли огонь после нарушения границы военными КНДР
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

В комитете отметили, что группа северокорейских солдат состояла из 20-30 человек, у них были при себе инструменты для проведения спецработ. Военные Южной Кореи не исключили, что границу могли пересечь случайно.

Граница была нарушена на центральном участке демилитаризованной зоны. Как отмечает Yonhap, на этом участке местность сильно покрыта порослью, поэтому знак демилитаризованной зоны могли не заметить.

В прошлый раз, 9 июня, сухопутную границу с Южной Кореей также пересекли порядка 20 северокорейских солдат. Военные перешли линию в пределах демилитаризованной зоны, но быстро вернулись на свою сторону границы после предупредительных выстрелов. В Объединенном комитете начальников штабов тогда также сочли, что солдаты не собирались пересекать демаркационную линию.

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Теги
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