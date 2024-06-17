SIPRI оценил, насколько в мире стало больше ядерного оружия

SIPRI: к 2030 году у Китая будет столько же ракет, сколько у России и США

SIPRI выпустил ежегодный обзор ядерных сил, которыми располагают различные страны. Эксперты института пришли к выводу, что все ядерные страны в 2023 году расширили свои арсеналы. Активнее всех это делали Китай и КНДР

Фото: Минобороны России

Ядерные страны все больше опираются на концепцию ядерного сдерживания, поэтому за последний год число разработок в этой сфере повсеместно выросло, утверждается в имеющейся в распоряжении РБК и посвященной ядерным арсеналам части ежегодного исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI).

За последний год все девять ядерных держав — пять официальных (Британия, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) — развернули новые ядерные вооружения, отмечают эксперты. Общемировой запас — 12 121 ядерная боеголовка, из них в январе 2024 года 9585 находились в резервах. По данным от января 2024 года, 3904 боеголовки могли быть развернуты на ракетах и самолетах — это на 60 больше, чем в январе 2023 года; из них 2,1 тыс. находились в состоянии высокой боевой готовности.

На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире. Принципиальных перемен за год не произошло — состояние их ядерных сил было стабильным, разве что, по подсчетам института, Россия развернула 36 дополнительных боеголовок.

Значительнее, по оценке SIPRI, нарастил свои ядерные силы Китай — с 410 боеголовок в 2023 году до 500 в 2024-м. И этот арсенал продолжит расти, прогнозируют аналитики. «Впервые в мирное время Китай, вероятно, разместит небольшое число боеголовок на ракетах, — отмечают они. — В зависимости от того, как он структурирует свои силы, к концу десятилетия он может получить примерно столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько есть у России и США. Хотя число ядерных боеголовок у Китая по-прежнему будет меньше, чем у этих двух стран».

Великобритания в 2023 году запасы не наращивала, однако это в ее планы по-прежнему входит — в ближайшие годы число боеголовок, которыми располагает страна, должно вырасти с 225 до 260. Франция же продолжает строить атомные подлодки третьего поколения, которые бы такие боеголовки доставляли.

Немного расширила свой арсенал Индия — как и Пакистан, она развивает новые системы доставки. Однако в то время как Исламабад сконцентрирован на потенциальных ударах по территории Индии, последняя стала уделять больше внимания системам большой дальности — таким, которые могли бы поразить цели в Китае.

Свои арсеналы также нарастила КНДР, для которой ядерные силы — центральный элемент в системе национальной безопасности. Сегодня, по оценке SIPRI, у Пхеньяна 50 боеголовок и достаточно расщепляемых материалов, чтобы довести это число до 90. Пхеньян, похоже, сконцентрировался на развитии тактических ядерных систем: на это указывают испытания ракет меньшей дальности, которые он провел в 2023 году.

Израиль, который не признает наличие у него ядерного оружия, также модернизирует свои силы — это касается в первую очередь производства плутония в ядерном центре в Димоне.

По оценке экспертов SIPRI, конфликты на Украине и в Газе в 2023 году еще больше ослабили ядерную дипломатию. Россия приостановила свое участие в Договоре о СНВ, она и США перестали обмениваться данными по этому документу. Позже Москва отозвала ратификацию договора, запрещающего ядерные испытания, а в 2024 году объявила об учениях с тактическим ядерным оружием.

Что касается Ближнего Востока, то летом 2023 года Иран и США достигли неофициального соглашения по ядерной сделке, что несколько снизило градус напряжения. Однако этот процесс подорвало нападение ХАМАС на Израиль.

Но были в 2023 году и позитивные эпизоды. Летом госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин. Это позволило США и КНР расширить пространство для диалога, в том числе и в сфере контроля над вооружениями. Позже Вашингтон и Пекин договорились возобновить контакты по линии военных ведомств.