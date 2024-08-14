В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

Губернатор Гладков назвал ситуацию в регионе крайне сложной из-за обстрелов, гибели и ранений мирных жителей, разрушения жилья и заявил, что по этой причине в регионе вводится режим ЧС, который может получить уровень федерального

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области решили ввести режим ЧС регионального уровня с последующей возможной переквалификацией в режим ЧС федерального уровня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться в нашей области крайне сложной, напряженной <...> поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области <...> объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», — сказал он.

МЧС сообщало, что при ЧС федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь: единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. руб;

75 тыс. руб. при частичной утрате имущества первой необходимости и 150 тыс. руб. — при полной утрате;

выплаты родственникам погибших — 1,5 млн. руб.;

получившим средний или тяжкий вред здоровью полагается 600 тыс. руб.;

в случаях легкого вреда здоровью — 300 тыс. руб.

Губернатор связал сложности с ежедневными обстрелами региона со стороны Украины, ранениями и гибелью жителей, разрушением домов и т. д.

В Белгородской области наряду с Курской и Брянской с 9 августа действует режим контртеррористической операции (КТО). Его ввели для обеспечения «безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями» с украинской стороны, сообщал Национальный антитеррористический комитет.

7 августа режим ЧС регионального уровня ввели в Курской области — на фоне прорыва границы ВСУ и боестолкновений на территории региона. Два дня спустя он был изменен на режим ЧС федерального уровня.

Нападение ВСУ затронуло приграничные Суджанский, Кореневский и Беловский районы Курской области. С последним соседствует Краснояружский район Белгородчины. Там власти 12 августа объявили эвакуацию из-за «активности врага» и полностью закрыли въезд на территорию муниципалитета. На следующий день Гладков сообщил, что ситуация в районе нормализуется и жители скоро смогут вернуться в свои дома.