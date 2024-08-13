Гладков сообщил о нормализации ситуации в Краснояружском районе

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Жители Краснояружского района Белгородской области смогут скоро вернуться в свои дома, ситуация там нормализуется, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ситуация уже нормализуется, надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома», — сказал Гладков, отвечая на вопросы жителей региона. Видеозапись опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

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