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Выборы в Белоруссии ,  
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Эксперты оценили вероятность нарастания протестов в Белоруссии

Во вторник вечером в Белоруссии снова начались акции, участники которых не согласны с тем, что победителем президентских выборов объявлен Александр Лукашенко. РБК опросил экспертов, как долго могут продолжаться волнения
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Белорусская оппозиция верит в продолжение протестов

В том, что белорусы продолжат выходить на улицы и протесты продлятся длительное время, уверены участники президентской кампании из команды оппозиции, но не эксперты.

Оппозиционные политики убеждены, что даже отъезд в Литву Светланы Тихановской не поколеблет уверенность и планы протестующих. Тихановская исчезла вечером 10 августа. Утром во вторник стало известно, что она находится на территории Литвы. Вместе с ней выехала глава ее избирательного штаба Мария Мороз. Она была задержана в субботу, как говорили представители милиции — для участия в административном процессе. Однако она, как и бывшая кандидат в президенты, была вывезена в Литву.

Во вторник были опубликованы два видеообращения. В них набравшая, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, 10% голосов избирателей Тихановская призывает участников протестов не выходить на улицы. Однако ее сторонники обращают внимание на ее подавленное состояние на записи и на то, что видео было снято в кабинете председателя ЦИК Лидии Ермошиной. На это указывает то, что последний раз Тихановскую видели заходящей в здание ЦИК, и диван, на котором она сидит на этой записи. Все это, убеждены сторонники главного кандидата от оппозиции, показывает, что видео записаны под давлением, а значит, и оснований доверять его содержанию нет.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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«Отъезд Тихановской осуществлен под давлением, это совершенно понятно, ее мужа Сергея Тихановского Лукашенко держит в заложниках, а ее саму семь часов в ЦИК удерживали», — говорит участник президентской кампании Валерий Цепкало (ЦИК не допустила его к участию в кампании, после чего он и его штаб поддержали Тихановскую). Он убежден, что на уровень протеста отъезд Тихановской никак не повлияет. «Все понимают, что власть подлая, а потом люди выходят не за Светлану, а за себя, не за, а против», — убежден политик, покинувший Белоруссию в конце июля.

В том, что видео записано под давлением, уверена и Мария Колесникова, которая вместе с Вероникой Цепкало и Тихановской была лицом кампании оппозиции. Колесникова покидать Белоруссию не планирует — она и штаб Виктора Бабарико (еще один незарегистрированный кандидат в президенты, арестованный в июле) планируют работать по двум направлениям — оспаривание результата голосования в юридическом порядке через жалобы в Верховный суд и организация волонтерской службы для тех, кого лишают работы или кто пострадал во время протеста.

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Нынешние протесты — самые массовые за все время постсоветской истории Белоруссии, и у властей все еще могут возникнуть проблемы с их подавлением, сказал РБК глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Два дня подряд в Минске на улицы выходили несколько тысяч человек, протесты проходят и в других городах страны. «По сравнению с протестами после выборов 2010 года в этот раз митинги привлекли больше участников и проходят в более ожесточенном ключе», — констатировал он. И если в 2010 году зачистка оппозиции прошла довольно быстро (основной митинг вечером после выборов был разогнан, а семеро кандидатов в президенты задержаны), в этот раз митингующие используют «тактику комариных укусов», и предсказывать наверняка, когда они закончатся, по мнению эксперта, сложно. Хотя у митингов отсутствуют явные лидеры, их присутствие не является обязательным условием для продолжения протестов, отметил Минченко. «Оппозиция координируется через интернет, через мессенджеры, и для этого необязательно наличие лидера. Отсутствие такового — особенность протестов последнего времени», — добавил он. Минченко допускает, что оппозиции удастся расколоть белорусскую элиту и отстранить Лукашенко от власти. Оппозиция может навязать затяжную борьбу, в условиях которой Запад пойдет на признание избранным президентом лидера оппозиции Тихановскую. «Вероятность этих двух сценариев в целом составляет около 40%», — заключил Минченко.

Политологи настроены скептически

Однако подавляющее большинство экспертов считают, что дни протеста сочтены. Ресурс протестующих иссякает, митинги идут на спад и, вероятно, закончатся в ближайшее время, говорит заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков. По его словам, оппозиции так и не удалось оказать на белорусский режим достаточное давление, чтобы расколоть правящую элиту, а власти не намерены обсуждать с протестующими какие-либо уступки. «Самые активные участники протеста, способные участвовать в организации митингов, находятся под стражей, а число людей, готовых изо дня в день выходить под дубинки, сокращается. Поэтому уличные протесты почти наверняка затихнут уже в ближайшее время», — считает он. На больший срок могут затянуться забастовки, учитывая, что правоохранителям будет сложнее подавлять очаги протестов на предприятиях, допускает Саморуков. «Но в целом режим уверенно справился с первой волной митингов и вряд ли дрогнет под натиском», — сказал аналитик.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Сценарий подавления протестов, по мнению Минченко, имеет вероятность 60%. Он допускает, что может начаться жесткая зачистка оппозиции, хотя, учитывая долю населения, высказывающую сомнения в легитимности Лукашенко, не исключено, что в будущем будут возникать новые всплески протестной активности.

Численность протестов снижается, но растет радикализация, обращает внимание белорусский эксперт Алексей Дзермант. Он предполагает, что всплеск протестной активности придется на 11 августа и на пятницу, 14 августа, но на часть протестующих подействуют призывы Тихановской не выходить на акции, а радикальная часть будет обезврежена силовиками, которые за предыдущие три дня показали свою эффективность. Это приведет к нейтрализации протестов, полагает он.

Лукашенко — нервный и эмоциональный политик, однако шансы на серьезную эскалацию противостояния между властями и оппозицией все равно низкие, убежден Саморуков. По его словам, вероятнее всего, протесты не получат новой подпитки, а со временем большинство задержанных в хоте митингов будут отпущены. «Посадить 2 тыс. человек власти, конечно, едва ли в состоянии, но несколько десятков активистов вполне могут попасть под уголовные дела с перспективой довольно длинных сроков», — указал эксперт. Власть может действовать еще жестче, тут дело не в имидже, а в безопасности, уверен Дзермант.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, выборы, протесты
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