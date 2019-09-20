Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Изменения в первую очередь касаются стоимости шенгенского визы для белорусов. Как и в России, теперь ее можно будет получить за €35 вместо €60

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подпишет соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа страны Анатолий Глаз, передает «БелТА».

«Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий», — сказал он, уточнив, что соответствующий документ будет опубликован в пятницу, 20 сентября.

По словам Глаза, подписанию соглашения предшествовали сложные и протяженные по времени переговоры с ЕС. «Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора», — заключил он.

«БелТА» поясняет, что после вступления соглашения в силу стоимость шенгенской визы в Белоруссии составит €35 (в России — аналогичная цена консульского сбора) вместо €60, а срок ее получения — до десяти дней (до 30 дней в случае дополнительной проверки). Реадмиссия, в свою очередь, предполагает, что государство соглашается принять обратно на свою территорию собственных граждан, которых депортирует другое государство.