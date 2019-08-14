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General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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Гибель подводников ,  
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ТАСС назвал сроки восстановления сгоревшего «Лошарика»
Ремонт глубоководного аппарата, поврежденного при пожаре в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью. Источник агентства оценивает нанесенный АС-31 ущерб как существенный
Центр судоремонта «Звездочка» (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Ремонтировать спускаемый аппарат атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») будут сотрудники центра судоремонта «Звездочка», который расположен в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщает источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, «Лошарик» отбуксируют в центр осенью.

«На первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений», — сообщил собеседник агентства. Затем специалисты составят технический проект работ по ремонту и восстановлению.

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СМИ узнали подробности трагедии на «Лошарике» в Баренцевом море

В восстановлении «Лошарика» примут участие инженеры центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин», которые разрабатывали часть оборудования, и изготовитель аппарата «Севмаш», сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, аппарату был нанесен существенный ущерб. «Можно говорить, что огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения», — отметил он. Состояние титанового корпуса станции пока неясно.

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Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

По словам другого источника агентства, «Севмаш» произведет новые титановые части корпуса взамен поврежденных пожаром.

Пожар на глубоководном аппарате произошел вечером 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря. В результате погибли 14 подводников. Как сообщалось, они отравились продуктами горения. Четырем из них посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации, десятерых наградили орденами Мужества.

Еще пять человек — четыре офицера и гражданский специалист получили ранения.

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Прощание с погибшими в Баренцевом море подводниками. Фоторепортаж

Глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным говорил, что основная причина ЧП на подводном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке. По данным источников Forbes и РБК, проблема возникла с одной из аккумуляторных батарей, которые обеспечивали питание аппарата. «Фонтанка» писала, что мог загореться аккумулятор, изготовленный петербургской компанией «Ригель». Причины происшествия выясняет комиссия под руководством главкома ВМФ Николая Евменова.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Баренцево море, атомная подлодка, Ремонт
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