ТАСС назвал сроки восстановления сгоревшего «Лошарика»

Ремонт глубоководного аппарата, поврежденного при пожаре в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью. Источник агентства оценивает нанесенный АС-31 ущерб как существенный

Центр судоремонта «Звездочка» (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Ремонтировать спускаемый аппарат атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») будут сотрудники центра судоремонта «Звездочка», который расположен в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщает источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, «Лошарик» отбуксируют в центр осенью.

«На первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений», — сообщил собеседник агентства. Затем специалисты составят технический проект работ по ремонту и восстановлению.

В восстановлении «Лошарика» примут участие инженеры центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин», которые разрабатывали часть оборудования, и изготовитель аппарата «Севмаш», сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, аппарату был нанесен существенный ущерб. «Можно говорить, что огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения», — отметил он. Состояние титанового корпуса станции пока неясно.