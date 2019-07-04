Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате

Ядерная установка в рабочем состоянии, аппарат можно восстановить целиком, доложил министр президенту

Сергей Шойгу (Фото: Владимир Ларионов / ТАСС)

Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля. Источник РБК в силовых структурах говорил, что ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик».

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — доложил Шойгу.

Аппарат можно отремонтировать, министерство оценивает сроки, в которые это можно сделать, сообщил он.

Шойгу доложил, что ядерная энергетическая установка, которая была установлена на аппарате, находится в работоспособном состоянии — экипаж смог ее защитить. «Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», — добавил министр.