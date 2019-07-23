СМИ узнали подробности трагедии на «Лошарике» в Баренцевом море

По данным «Коммерсанта», до последнего подводники действовали в соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата. Моряки израсходовали все средства пожаротушения и «издышали» все изолирующие дыхательные средства

Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости

Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») мог эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочел действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата. Об этом пишет во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию происшествия, публикуя новые подробности катастрофы.

По данным издания, трагические события на «Лошарике» начали развиваться во время стыковки станции с лодкой-носителем. Именно тогда на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым. Собеседники указывают, что пожара в привычном смысле этого слова на подлодках не бывает, поскольку они выполнены из негорючих материалов. В этой связи любой дым на подлодках объявляется пожаром, а подводникам приходится бороться с ним практически наощупь.

В качестве причины появления пожара называют возможные проблемы в электросистеме АС-31, которая использует токи силой до 1000 ампер, либо небольшой дефект кабелей, который мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции.

Источники отмечают, что произошедшая авария на начальной стадии не представляла большой опасности для экипажа. Все они могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель, у каждого из них было при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее продержаться не менее 20 минут без кислорода. Однако, как пишет издание, «Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок», действующее в военно-морском флоте, предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность.