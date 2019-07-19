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Гибель подводников ,  
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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Издание выяснило, что петербургское конструкторское бюро «Малахит» уже несколько лет сотрудничает с компанией «Ригель», ранее заявившей о разработке и испытаниях литий-ионных аккумуляторных батарей для глубоководных аппаратов
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Причиной пожара на атомной глубоководной станции проекта 10831, известной под названием «Лошарик», могло стать возгорание аккумулятора, изготовленного петербургской «Аккумуляторной компанией «Ригель». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, в 2015 году конструкторское бюро «Малахит» и завод «Севмаш» заключили два контракта. Из их описания на сайте госзакупок «Фонтанка» делает вывод, что речь могла идти о модернизации «Лошарика». Ранее источник РБК сообщал, что станция в 2016 году прошла модернизацию, в ходе которой «были поставлены какие-то новые вещи, что-то усовершенствовано».

«Судя по всему, именно тогда и была установлена считающаяся перспективной литий-ионная батарея, чей тепловой разгон 1 июля 2019 года привел к гибели» моряков, — отмечает «Фонтанка».

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Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

В открытых источниках «Фонтанка» насчитала минимум четыре контракта, связывающих разработчика проекта «Лошарика» «Малахит» и «Ригель». В соответствии с одним из них, заключенным в 2015 году (то есть незадолго до предполагаемой модернизации «Лошарика»), «Ригель» должен был доработать изделие «ЛИ-443 по результатам опытной эксплуатации».

В статье отмечается также, что позднее «Ригель» заключил с «Малахитом» контракт на создание погружных литий-гельполимерных аккумуляторных батарей для сверхглубоководных батискафов «Русь», а также подписал не менее трех «литиевых» контрактов с разработчиком подлодок типа «Борей» КБ «Рубин».

Представители «Малахита» в комментариях «Фонтанке» отказали, гендиректор «Ригеля» Евгений Волков на запрос издания не ответил.

Пожар на секретном глубоководном аппарате произошел вечером 1 июля, официальная информация об этом появилась на следующий день. Тип аппарата официально не называется. По данным РБК, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик». Основная причина ЧП — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил 4 июля министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным. Причину начала пожара министр не назвал, источники РБК говорили, что причиной могло быть короткое замыкание.

Фотогалерея 
Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

Автор: Евгений Калюков
Теги: взрыв, подводный аппарат
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