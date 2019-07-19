СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Издание выяснило, что петербургское конструкторское бюро «Малахит» уже несколько лет сотрудничает с компанией «Ригель», ранее заявившей о разработке и испытаниях литий-ионных аккумуляторных батарей для глубоководных аппаратов

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Причиной пожара на атомной глубоководной станции проекта 10831, известной под названием «Лошарик», могло стать возгорание аккумулятора, изготовленного петербургской «Аккумуляторной компанией «Ригель». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, в 2015 году конструкторское бюро «Малахит» и завод «Севмаш» заключили два контракта. Из их описания на сайте госзакупок «Фонтанка» делает вывод, что речь могла идти о модернизации «Лошарика». Ранее источник РБК сообщал, что станция в 2016 году прошла модернизацию, в ходе которой «были поставлены какие-то новые вещи, что-то усовершенствовано».

«Судя по всему, именно тогда и была установлена считающаяся перспективной литий-ионная батарея, чей тепловой разгон 1 июля 2019 года привел к гибели» моряков, — отмечает «Фонтанка».

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.