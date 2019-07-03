Причиной ЧП на подводном аппарате Минобороны стал проблемный аккумулятор

По данным источников Forbes и РБК, именно проблемы с одной из аккумуляторных батарей, которые обеспечивали питание глубоководного аппарата, и стали причиной аварии, которая унесла жизни 14 военнослужащих

Траурное мероприятие в память о погибших моряках-подводниках в Мурманске (Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости)

Причиной аварии на секретном глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море, в результате которой погибли 14 человек, стали проблемы с одной и аккумуляторных батарей, которые обеспечивали его электропитание. Об этом сообщает российская версия журнала Forbes со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству. Источник РБК подтвердил версию о проблемной аккумуляторной батарее на подводной станции.

По данным собеседника в судостроительной промышленности, ЧП могло произойти в тот момент, когда аппарат совершал подъем с глубины уже непосредственно к своему носителю. Источник в Минобороны добавил, что в условиях открытого горения и перебоев с электропитанием экипаж аппарата сумел обеспечить подъем и не допустил повреждения размещенной на нем атомной установки, что в результате позволило избежать более серьезных последствий.

Минобороны в своем официальном заявлении, которое последовало 2 июля, на следующий день после аварии, указывало, что 14 подводников погибли при пожаре на аппарате и отравились продуктами горения. Семь из них — капитаны 1-го ранга, трое — капитаны 2-го ранга, двое — Герои России. Часть экипажа подлодки удалось спасти, однако скольких именно, глава Минобороны Сергей Шойгу не уточнил.