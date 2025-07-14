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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

«Послал сигнал» и «оставил окно». Эксперты — о заявлении Трампа по России

Политолог Топорнин: заявление Трампа оставило России окно возможностей
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Военная операция на Украине
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Война санкций
Дональд Трамп дал России 50 дней на сделку по Украине и анонсировал поставки Киеву комплексов Patriot. Как это заявление оценивают российские эксперты — в подборке РБК

«Послал сигнал» и «оставил окно». Эксперты — о заявлении Трампа по России
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Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев

Я бы не сказал, что мы находимся на пороге новой эскалации. Трамп не поддержал законопроект о санкциях, который сейчас обсуждается в конгрессе (билль Sanctioning Russia Act of 2025 предполагает тарифы 500% в отношении стран, которые импортируют российские нефть, газ и уран. — РБК). Он говорит, что будет вводить стопроцентные тарифы так же, как и сейчас, — президентским указом. Таким образом, от этого законопроекта он пытается абстрагироваться. Нет никаких немедленных санкций. 50 дней — это еще один срок в ряду других сроков, которые Трамп ставил до этого.

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С одной стороны, он не хочет возвращаться к противостоянию с Россией эпохи Байдена. С другой — не хочет поражения Украины, равно как и принимать российские условия прекращения огня, поскольку это может быть истолковано как поражение США и его личное поражение. Трамп каждый раз повторяет, что это война Байдена, но чем больше времени проходит, тем в большей степени она становится его войной.

Что касается поставок Patriot, то покупать их будут европейцы, — Трамп не обещал, что из американского бюджета Украине будут выделять новые средства. А дальше вопрос в том, сколько комплексов и ракет и в какие сроки сможет произвести американская промышленность и сколько их сможет купить Европа. Россия по-прежнему будет воспринимать это как то, что США снабжают Украину оружием. Кроме того, они продолжают предоставлять разведывательную информацию и будут помогать с логистикой вооружений. Такого, чтобы в Москве сказали: «Дедушка Трамп, ты теперь хороший, ты теперь просто продаешь», — не будет.

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Заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев

Трампу надо сохранить лицо. Он обещал закончить конфликт за один день, но не получилось. Россия не идет на попятную, не заключает с Украиной перемирие и не останавливает наступление, что можно было бы выдать хотя бы за частичное выполнение обещаний Трампа. Не происходит ничего, что Трамп мог бы представить своему избирателю. И вот он вынужден принимать меры. Трамп дает российской стороне сигнал, что он ждет шагов навстречу. И пытается добиться их с помощью дипломатического и экономического нажима.

Я не знаю, о чем в деталях он говорил с нашим президентом. Судя по всему, Трампу была изложена российская принципиальная позиция — в частности, полностью занять области, которые закреплены в российской Конституции (в ст. 65 Конституции, где речь идет о субъектах федерации, фигурируют Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. — РБК). Просто сдать эти позиции Россия не может. Не исключено, что Трамп решил отвести 50 дней на то, чтобы мы эти самые области заняли, — вот такой вот компромисс.

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Марк&nbsp;Рютте и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США

Трамп часто делает какие-то заявочные предложения, от которых, как говорится в американской классике, невозможно отказаться, а потом сдает назад, и все приходит к какому-то общему знаменателю. Это такой принцип при заключении крупных торговых сделок — сначала надавить на партнера, чтобы потом пойти на какой-то компромисс.

Ясно, что после этих заявлений и объявления о поставках Трампа будут больше критиковать в России. Пока что это не самое принципиальное и резкое из того, что Трамп мог бы сделать. Это довольно жесткий сигнал, который при этом еще оставляет пространство для компромисса.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов

Заявления Трампа крайне негативно повлияют на урегулирование на Украине и поставят нормализацию российско-американских отношений на длительную паузу.
Теперь у Зеленского не будет никакого стимула вести с Россией серьезные переговоры и выполнять условия перемирия, сформулированные в российском меморандуме. Европейская партия войны, теперь уже со ссылкой на Трампа, пообещает непрекращающуюся военную помощь Киеву, и, соответственно, на выходе все получат лишь еще большую интенсификацию боевых действий. Никакого перемирия и никакого диалога. При этом не исключено, что Украина заявит о выходе из стамбульского процесса на ближайшие месяцы — до тех пор, пока ситуация на поле боя не изменится радикально и пока Украина не окажется на ситуации прорывания фронта.

Что касается нормализации российско-американских отношений, этот процесс уже и так застопорился. Мы видим, что никакого серьезного прогресса уже невозможно было достичь, и Соединенные Штаты попросили о паузе. А теперь эта пауза просто будет длиться неопределенное количество месяцев. Потому что в ситуации, когда Трамп пытается говорить с Россией с позиции силы, то есть выставляет России ультиматумы, обозначает дедлайны, угрожает стопроцентными пошлинами главным торговым партнерам России, ни о какой нормализации и речи быть не может. И ни о каком сотрудничестве тоже.

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При этом сам по себе диалог стороны будут сохранять. Именно в этом заключается главное отличие администрации Трампа от администрации Байдена. Администрация Трампа выступает за сохранение диалога с Россией вне зависимости от того, соглашаемся мы по Украине или нет. При этом Трамп не оставил окна возможностей для урегулирования на основе российских условий. Он пытается склонить Россию к компромиссу, а этого, естественно, не будет.

Вместе с тем заявление американского лидера говорит о том, что он не хочет отдавать конгрессу право принятия решений по вопросам американской внешней политики. Он хочет сам принимать решения по размеру пошлин, по их срокам, их калибровке и так далее. Поэтому есть большая вероятность, что Трамп будет переносить и корректировать сроки этого дедлайна.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин

Трамп своим заявлением оставил открытым даже не форточку, а окно для России, отметив, что ожидает в течение ближайших 50 дней от Москвы ответных практических шагов. На данный момент ничто в принципе не мешает России действовать согласно договоренностям, которые были ранее достигнуты с Трампом. То есть — перейти к перемирию на 30 дней и сесть за стол переговоров с Украиной, чтобы обсуждать уже конкретные условия мирного соглашения. Другое дело, что многие предложения России по урегулированию несовместимы с украинским видением.

Бенефициаром сегодняшнего заявления Трампа стал Киев, а мяч теперь на стороне Москвы, от которой ожидается реакция. При этом наверняка от России последуют заявления о том, что никакие санкции нам не страшны. И тут стоит отметить, что торговля с США уже около нулевой отметки. Ни о каких миллиардных контрактах речи не идет. Еще в эпоху Байдена все экономические проекты свернулись. Американцы уже ввели очень серьезные санкции против российского бизнеса и российской финансовой системы. Так что если ничего не изменится за ближайшие 50 дней, не исключено, что США будут и в дальнейшем расширять военные поставки Украине на прагматичной основе, которая позволит им финансировать свой собственный военно-промышленный комплекс за счет европейцев.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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