«Полный разворот» и «момент оправдания». ИноСМИ о заявлении Трампа

Дональд Трамп дал России 50 дней на заключение сделки с Украиной и объявил о поставках Киеву оружия, которые профинансирует Европа. Что пишут об этом мировые СМИ — в подборке РБК

CNN (США)

Более жесткая тактика Трампа в отношении России — хотя и с 50-дневным сроком, что гораздо более щедро, чем «две недели», озвученные им ранее этим летом, — последовала после того, как он выразил вновь обретенный скептицизм относительно намерений Путина после многих лет уклончивых заявлений и на удивление снисходительного подхода к России. <…>

Аргумент Трампа в пользу выступления против Путина, по сути, заключается в том, что он не является надежным переговорщиком и несерьезно относится к столь желанному президентом мирному соглашению. <…> Трамп также раскритиковал активизировавшееся наступление России в последние дни и недели.

«Ястребы» в отношении России и критики Трампа выразили крайнее недоумение по поводу того, что ему потребовалось так много времени, чтобы прийти к этому осознанию.

Bloomberg (США)

Эти комментарии знаменуют собой очередной сигнал растущего нетерпения Трампа в связи с войной Москвы на Украине, которая тянется с 2022 года. Однако эта договоренность также грозит тем, что Москва продолжит боевые действия на поле боя до возвращения к переговорам. Трамп заявил, что США отправляют пакет «первоклассного вооружения», включающий зенитные ракетные комплексы Patriot. Президент заявил, что страны -- члены НАТО оплатят поставки вооружения на Украину. <…>

Многое из того, что получит Киев, будет зависеть от способности и готовности Европы осуществлять закупки. Украине необходимы системы ПВО и перехватчики беспилотников, а также постоянные поставки артиллерийских снарядов и ракет, поскольку Москва наносит рекордное число авиаударов. Трамп обозначил этот шаг как серьезное изменение курса в стремлении подтолкнуть президента России Владимира Путина к прекращению боевых действий. Однако детали решения также отражают приоритеты Трампа: это не будет стоить США ничего, и Трамп не планирует выделять Украине никаких новых средств, по крайней мере, пока.

BBC (Великобритания)

После всех пропущенных дедлайнов Дональд Трамп предлагает Владимиру Путину еще один: соглашение через 50 дней, или торговые партнеры России будут обложены 100-процентными вторичными пошлинами.

50 дней — долгий срок для передовой, но Украина будет надеяться, что у нее хотя бы будет больше оружия для обороны, например, чрезвычайно дорогие, современные и эффективные системы ПВО Patriot. <…> Мы мало знаем, что еще и в каком количестве, помимо Patriot, получит Украина. Однако очевидно: для Трампа деньги не менее важны.

The Guardian (Великобритания)

В адрес Москвы прозвучала одна конкретная угроза. Трамп обещал ввести 100-процентные пошлины против России, если в течение 50 дней Путин не заключит соглашение о прекращении боевых действий. Хотя предыдущая практика президента по введению и отмене пошлин была настолько запутанной, что невозможно предположить, что произойдет, если Россия не выполнит свои обязательства.

Но не заблуждайтесь: тон заявления Трампа в понедельник можно назвать знаменательным моментом. Хотя президент не выглядел раздраженным или злым на Путина, когда сказал: «Мы очень недовольны — я очень недоволен — Россией», в его словах прослеживалась явная доля раздражения по отношению к российскому коллеге. <…>

Для Владимира Зеленского это момент оправдания. В конце февраля украинского президента фактически вышвырнули из Белого дома после скандальной телевизионной ссоры. Поставки оружия на Украину были приостановлены, обмен разведданными прекращен, и, хотя обе стороны возобновили отношения, они казались хрупкими. Менее двух недель назад поставки оружия снова были ненадолго приостановлены. Но Зеленский занял более осторожную позицию, выразив надежду, что весной Трамп постепенно осознает неискренность Путина. За последние несколько дней именно к такому выводу пришел и Трамп.

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«Страна» (Украина)

По итогу, если сравнивать с тем, что анонсировалось, то реальные заявления Трампа выглядят далеко не столь жесткими в отношении России. Настолько далеко, что российский фондовый рынок даже взлетел вверх.

С одной стороны, Трамп дал зеленый свет на поставки оружия Украине, но не бесплатно, а за деньги европейцев. И непонятно в каком количестве и в какой номенклатуре. С другой стороны, он не стал вводить санкции сразу. А дал Путину еще примерно 50 дней на переговоры по сделке. 50 дней — это до конца августа. За это время очень много чего может измениться и на поле боя в Украине, и в мире. При этом, что характерно, накануне издание Axios написало, что Путин сказал Трампу, что в течение 60 дней предпримет крупное наступление, чтоб выйти на границы четырех областей.

И, получается, что Трамп, по сути, дал Путину время, чтобы он попытался выполнить свою угрозу. И уже затем, исходя из того, что у него получилось, а что нет, уже и будут вестись переговоры.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Нынешняя политика дает Трампу ряд преимуществ. Во-первых, он снова выглядит как сильный лидер и ему больше не приходится выслушивать, что Путин делает из него посмешище. Во-вторых, его намерения относительно безопасны с точки зрения внутренней политики. Он пообещал своей политической базе, что не будет тратить американские деньги на «бессмысленную войну» на Украине. Поскольку оружие оплачивается НАТО или европейцами, от этого американцы даже выигрывают.

В-третьих, Трамп снова находит баланс в своей политике. Его странная линия поведения последних месяцев, часто выражавшаяся в унижении Зеленского — он, например, называл его диктатором — и умалении роли Путина (в конфликте), похоже, подходит к концу. Благодаря этому внешняя политика США, по крайней мере для Запада, вновь становится более убедительной. Одно дело — нежелание Трампа финансировать войну Украины, но совсем другое — отказ даже продавать Украине оружие, что вызывало непонимание. Теперь же, вероятно, обороноспособность украинцев хотя бы немного усилится.

Остается большой вопрос: приблизит ли изменившаяся политика Трампа Россию и Украину к миру. Потому что, несмотря на все его колебания и противоречия, именно это остается его основной целью. Санкций и ограниченного списка оружия для этого, скорее всего, недостаточно. В лучшем случае расширенная военная помощь усилит давление на Россию. Дипломатия с «дружелюбными сигналами» не произвела на Путина ни малейшего впечатления — в последнее время он даже усилил бомбардировки Украины. Теперь, похоже, Трамп с осторожностью пробует другие средства.

Süddeutsche Zeitung (Германия)

Системы Patriot также должны стать также главной темой визита в Вашингтон министра обороны Германии Бориса Писториуса. В Берлине представитель министерства заявил, что федеральное правительство ожидает одобрения США на поставку дополнительных комплексов ПВО Patriot на Украину. Условия поставки будут уточнены в ходе консультаций в Вашингтоне. Правительство Германии предложило оплатить две системы; ведутся переговоры о третьей. Представитель правительства Штефан Корнелиус указал на концентрацию российских войск на границе с Украиной. В связи с этим необходимо усилить обороноспособность Украины.

Германия уже предлагала правительству США приобрести для Украины Patriot. «Я поддерживаю связь с американским правительством и президентом Трампом по этому вопросу», — заявлял канцлер Фридрих Мерц в четверг в кулуарах Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Le Figaro (Франция)

Американская идея поставок оружия через НАТО, осуществимость которой еще предстоит продемонстрировать, представляет собой важное изменение в подходе администрации Трампа. До сих пор на Украину продолжали отправляться только те поставки оружия, которые согласовал еще Байден.

В НАТО действительно есть агентство, ответственное за закупку оружия — Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Это в некотором смысле закупочный кооператив. Однако агентство не осуществляет поставки оружия третьим сторонам, не говоря уже о стране, находящейся в состоянии войны.

«Я не понимаю, как НАТО может закупать оружие для третьей страны. У альянса нет финансов, и он не может полностью опустошить свои запасы на подконтрольных ему территориях, поскольку их мало. Наконец, он не может поставить оружие в одночасье без одобрения структур НАТО. На сегодняшний день это заявление Дональда Трампа остаётся расплывчатым», — заявил генерал Франсуа Шованси.

BILD (Германия)

Надвигается отступление от теплого отношения Трампа к России. Причина этого, по мнению политолога Томаса Йегера из Кельнского университета, заключается в следующем: «Путин оттолкнул Трампа, продолжая пытаться навязать ему свои максималистские требования, не демонстрируя при этом никакой готовности к компромиссу».

«Трамп не хочет выглядеть слабым. Именно поэтому у него не было другого выбора, кроме как изменить свою позицию. Тем не менее от Трампа всегда следует ожидать, что он сделает разворот, а затем снова отступит», — говорит эксперт. По мнению Йегера, явным признаком долгосрочного разворота было бы выполнение США своих обещаний. «Если США вернутся в круг многосторонних соглашений, это, безусловно, может свидетельствовать о среднесрочной поддержке Украины», — считает эксперт.

Rzeczpospolita (Польша)

Это полный разворот в политике Дональда Трампа в отношении Москвы. После часового разговора в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США объявил о массовой программе военной поддержки Украины. До сих пор нынешняя администрация не запускала новые поставки оружия для Киева, хотя и не прекратила те, которые были инициированы Джо Байденом. Новость заключается в том, что за оружие будут платить европейские члены НАТО <...>

Трамп объяснил, что изменил тактику в отношении России, потому что чувствует себя обманутым Путиным. Он указывал, что всякий раз, когда он с ним разговаривал, диалог шел очень хорошо, но после этого российский диктатор «устраивал бомбардировки». С момента прихода к власти почти полгода назад американский президент еще не произнес таких резких слов в адрес российского диктатора. «Игра с Путиным закончилась. Мы переходим к следующему этапу», — пояснил сенатор Линдси Грэм, один из ближайших союзников Трампа.

La Nación (Аргентина)

Оставалось неясным, намеревался ли Трамп анонсировать «вторичные санкции» в отношении стран, которые покупают российские энергоносители, что еще больше изолирует Москву, или он имел в виду, что введет 100-процентные тарифы на российский импорт, который уже пострадал от санкций после вторжения. Наказание союзных стран Путина — еще одна форма давления на российского лидера, чтобы найти выход из войны.

Министр торговли Говард Латник позже объяснил, что Трамп имел в виду «вторичные санкции». «Мы можем применять тарифы или санкции, и то, и другое находится в вашем наборе инструментов», — сказал он журналистам. «Опять же, это война, которая никогда не должна была начаться», — сказал сам Трамп, который последними заявлениями подтвердил резкий поворот своей позиции в связи с военным конфликтом в Украине, который продолжается уже более трех лет.

Magyar Nemzet (Венгрия)

Трамп поставил Путину ультиматум, пригрозив ввести 100-процентные пошлины против России, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто в течение пятидесяти дней. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки перед лицом российской агрессии. Вместе с тем Трамп все же считает, что Путин сможет заключить честную сделку. <...>

Анонсируя соглашение по поставкам оружия на Украину, Трамп похвалил европейские страны за их готовность платить за поставки оружия. Он признал, что раньше относился к этому скептически, но теперь видит, что они готовы взять на себя обязательства. Украина в итоге получит очень большое количество военной техники, не только средств ПВО, но и ракет, а также боеприпасов.