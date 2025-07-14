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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о приятных беседах с Путиным: «Он меня не обманет»

Трамп заявил о приятных беседах с Путиным и что тот его не обманет
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Военная операция на Украине
Разговоры с Путиным «всегда очень приятные», однако нередко после таких контактов происходит эскалация на Украине, заявил Трамп. Американский лидер назвал российского президента «крутым», но отметил, что обмануть его не удастся

Трамп заявил о приятных беседах с Путиным: «Он меня не обманет»
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Разговоры с Владимиром Путиным «всегда очень приятны», рассказал президент США Дональд Трамп. По его словам, после разговора «вешает трубку, говорит, что разговор был замечательный, а потом начинается новый налет на Киев».

Американский президент также рассказал, что говорит своей супруге Мелании о «приятных беседах» с Путиным. Чему она удивляется, ведь Украина подвергается обстрелам.

«Путин — крутой парень. Он обманул многих людей — Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, — но не меня. Должны быть действия, должен быть результат. Я надеюсь, что он будет. Россия — потенциально отличная страна», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент США обратил внимание, что экономика России обладает очень большим потенциалом с точки зрения сотрудничества в торговле и других сферах. «Если бы они могли использовать свои активы не для войны, а в других целях. У него [Владимира Путина] огромный потенциал. Я бы сказал так», — указал он.

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Политика
Дональд Трамп

Американский президент подчеркнул, что соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта следовало заключить «уже давно», ведь продолжают гибнуть люди. По его оценкам, такая возможность предоставлялась примерно четыре раза. «И вот мы все еще об этом говорим», — добавил он.

Отвечая на вопрос, как далеко Трамп готов зайти в своих шагах в случае возможной эскалации конфликта на Украине, американский президент подчеркнул, что настроен на урегулирование. «Я хочу, чтобы этот конфликт был остановлен. Мы все хотим мира», — добавил президент. Однако пока, по словам республиканца, он разочарован позицией России. В случае отсутствия прогресса по урегулированию в течение 50 дней США введут в отношении России пошлины в размере примерно 100%.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. Однако Трамп тогда заявил, что недоволен прошедшим разговором, поскольку ему не удалось добиться «никакого прогресса». В Кремле отмечали, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа и в то же время внимательно фиксируют все нюансы в его словах.

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Дональд Трамп
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14 июня 1946 года
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