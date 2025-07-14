Зеленский раскрыл темы переговоров с Келлогом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом, прибывшим в Киев, снабжение страны оружием и антироссийские санкции. Об этом он написал в телеграм-канале.
«Обсудили путь к миру и то, что мы практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой», — написал Зеленский.
Кроме того, обсуждались санкции против России и «тех, кто ей помогает», добавил президент.
Состоявшийся разговор Зеленский назвал продуктивным. Он поблагодарил Келлога за визит на Украину, а президента США Дональда Трампа — «за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран».
Келлог прибыл на Украину 14 июля. В этот день Трамп обещал выступить с «важным заявлением» по России.
Президент США анонсировал «новое соглашение» между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Речь шла об отправке вооружений Соединенными Штатами НАТО, которое затем должно передать их Украине и оплатить поставки. Вашингтон отправит Киеву дополнительное оружие, в том числе ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, за них заплатят страны Евросоюза, пояснял президент США.
Трамп не уточнял, что именно намеревается предпринять в дальнейшем для прекращения боевых действий. «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — говорил он.
В американском конгрессе сейчас рассматривается новый пакет антироссийских санкций. Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм называл его «самым жестким». Проект предполагает введение пошлин в размере 500% на поступающие в США товары из стран, которые покупают продукцию у России и не помогают Украине. Трамп не обозначал четко собственного мнения о новых санкциях. Президент США подчеркивал, что окончательное решение о введении новых ограничений остается за ним.
Москва выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. В Кремле подчеркивали, что давление на Россию бесполезно.
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