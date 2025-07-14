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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский раскрыл темы переговоров с Келлогом

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Зеленский сказал, что обсуждал с Келлогом усиление ПВО, совместное производство и закупки оборонительного оружия с Европой. Еще одной темой были санкции против России и «тех, кто ей помогает». Москва считает санкции незаконными
Владимир Зеленский и Кит Келлог (слева направо)
Владимир Зеленский и Кит Келлог (слева направо) (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом, прибывшим в Киев, снабжение страны оружием и антироссийские санкции. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Обсудили путь к миру и то, что мы практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой», — написал Зеленский.

Кроме того, обсуждались санкции против России и «тех, кто ей помогает», добавил президент.

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Состоявшийся разговор Зеленский назвал продуктивным. Он поблагодарил Келлога за визит на Украину, а президента США Дональда Трампа — «за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран».

Келлог прибыл на Украину 14 июля. В этот день Трамп обещал выступить с «важным заявлением» по России.

Зеленский раскрыл темы переговоров с Келлогом
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Президент США анонсировал «новое соглашение» между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Речь шла об отправке вооружений Соединенными Штатами НАТО, которое затем должно передать их Украине и оплатить поставки. Вашингтон отправит Киеву дополнительное оружие, в том числе ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, за них заплатят страны Евросоюза, пояснял президент США.

Трамп не уточнял, что именно намеревается предпринять в дальнейшем для прекращения боевых действий. «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — говорил он.

В американском конгрессе сейчас рассматривается новый пакет антироссийских санкций. Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм называл его «самым жестким». Проект предполагает введение пошлин в размере 500% на поступающие в США товары из стран, которые покупают продукцию у России и не помогают Украине. Трамп не обозначал четко собственного мнения о новых санкциях. Президент США подчеркивал, что окончательное решение о введении новых ограничений остается за ним.

Москва выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. В Кремле подчеркивали, что давление на Россию бесполезно.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Кит Келлог США переговоры Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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