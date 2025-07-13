Сенатор Грэм посоветовал следить за новостями насчет активов России
Европа собирается предоставить Украине только проценты по замороженным российским активам, а министр финансов США Скотт Бессент настаивает на радикальных мерах, заявил сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм в интервью CBS News.
«Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов: европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как Бессент настаивает на более радикальных мерах», — сказал Грэм.
Кроме этого, по его словам, США намерены продать Европе большое количество оружия. «В ближайшее время будет представлен план масштабных продаж американского вооружения европейским союзникам, которое в итоге поможет Украине», — поделился сенатор.
Как уточнил Грэм, конгресс США в ближайшее время примет «самый значительный в истории США пакет санкций», который предоставит президенту Дональду Трампу «беспрецедентные рычаги давления». Среди главных целей будут Китай, Индия и Бразилия, отметил сенатор.
«Это настоящая кувалда в руках президента Трампа, чтобы положить конец этой войне», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что выступит с «важным заявлением» по поводу России в понедельник, 14 июля. Он также сообщил, что окончательное решение о введении новых санкций против Москвы остается за ним.
Помимо этого, президент США тогда раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Речь идет о том, что США будут отправлять вооружения НАТО, а затем альянс поставит их Украине и заплатит за них, объяснил он.
Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них около $5–6 млрд находятся в США, а большая часть — в Европе, в бельгийском депозитарии Euroclear. Россия считает использование своих заблокированных активов воровством.
Москва также выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.
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