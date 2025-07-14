Келлог приехал в Киев в день «сюрприза» Трампа для России
Спецпосланник президента США Кит Келлог прибыл в Киев с официальным визитом, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Приветствуем в Украине специального представителя президента США Кита Келлога», — написал он в телеграм-канале.
Как уточнил Ермак, во время встречи будут затронуты темы обороны, укрепления безопасности, поставок вооружений, санкционного давления, защиты гражданского населения и углубления украинско-американского сотрудничества.
О своем визите Келлог сообщил ранее, 11 июля, на конференции по восстановлению Украины в Риме. Тогда он добавил, что его визит продлится неделю.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с «важным заявлением» по поводу России в понедельник, 14 июля. Тогда же он раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Речь идет о том, что США будут отправлять вооружения НАТО, а затем альянс поставит их Украине и заплатит за них, объяснил Трамп.
Американский лидер не стал уточнять, что он намеревается предпринять в дальнейшем для прекращения боевых действий. «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — сказал Трамп.
Накануне сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что США намерены продать Европе большое количество оружия, «которое в итоге поможет Украине». Позднее Трамп сказал, что США отправят Украине дополнительное оружие, в том числе ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, за которые заплатят страны Евросоюза.
Москва выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. В Кремле подчеркивали, что давление на Россию бесполезно.
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