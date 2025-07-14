 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Келлог приехал в Киев в день «сюрприза» Трампа для России

Спецпосланник Келлог приехал в Киев в день «сюрприза» Трампа для России
Сюжет
Военная операция на Украине
О визите Келлога стало известно 11 июля. Тогда спецпосланник президента США уточнил, что его визит в Киев продлится неделю. Среди главных тем, по словам Ермака, будут оборона Украины, санкции и поставки оружия

Келлог приехал в Киев в день «сюрприза» Трампа для России
Video

Спецпосланник президента США Кит Келлог прибыл в Киев с официальным визитом, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Приветствуем в Украине специального представителя президента США Кита Келлога», — написал он в телеграм-канале.

Как уточнил Ермак, во время встречи будут затронуты темы обороны, укрепления безопасности, поставок вооружений, санкционного давления, защиты гражданского населения и углубления украинско-американского сотрудничества.

Спецпосланник США Келлог посетит Украину 14 июля
Политика
Кит Келлог

О своем визите Келлог сообщил ранее, 11 июля, на конференции по восстановлению Украины в Риме. Тогда он добавил, что его визит продлится неделю.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с «важным заявлением» по поводу России в понедельник, 14 июля. Тогда же он раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Речь идет о том, что США будут отправлять вооружения НАТО, а затем альянс поставит их Украине и заплатит за них, объяснил Трамп.

Американский лидер не стал уточнять, что он намеревается предпринять в дальнейшем для прекращения боевых действий. «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — сказал Трамп.

Накануне сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что США намерены продать Европе большое количество оружия, «которое в итоге поможет Украине». Позднее Трамп сказал, что США отправят Украине дополнительное оружие, в том числе ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, за которые заплатят страны Евросоюза.

Москва выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. В Кремле подчеркивали, что давление на Россию бесполезно.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Кит Келлог Киев Андрей Ермак визит
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Материалы по теме
Спецпосланник США Келлог посетит Украину 14 июля
Политика
Сенатор Грэм посоветовал следить за новостями насчет активов России
Политика
Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
Продавец актива скрыл важную информацию о нем. Как покупателю защититьсяПодписка на РБК, 11:21
«АльфаСтрахование-Жизнь» и «Mозаик Менеджмент» запустили «Теллуриум» Пресс-релиз, 11:19
В Москве впервые нанесли на дорогу желтую разделительную разметку Авто, 11:16
Как проект Opus от Pioneer вдохновляет современных творцов Стиль, 11:13
Что будет с активами россиян, замороженными в европейских депозитариях Отрасли, 11:12
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
ФСИН заявила об отсутствии угрозы безопасности экс-полковнику Захарченко Общество, 11:04
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Зерновой терминал в Одессе перешел под контроль американских фондов Политика, 11:02
Китайский автопром утопает в долгах: рост на 56% за 5 лет Авто, 11:02
Курс биткоина поднялся выше $123 тыс. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:01
Конец кешбэк-гонки. Как банки меняют правила игры на рынке лояльностиПодписка на РБК, 11:01
Спрос падает, но цены растут: итоги полугодия на рынке новостроек Москвы Недвижимость, 11:00
В ЛНР из-за непогоды остались без света 144 тыс. человек Общество, 10:57
Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию Политика, 10:54