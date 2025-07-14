Обвинение заочно запросило для Акунина 18 лет лишения свободы

Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Гособвинение попросило приговорить писателя Бориса Акунина (объявлен иноагентом) к 18 годам лишения свободы заочно. Его обвиняют по трем статьям: о содействии террористической деятельности, об оправдании терроризма, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В ходе прений сторон во втором Западном окружном военном суде прокурор заявила, что просит признать писателя виновным и назначить ему наказание с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также обвинение настаивает, чтобы Акунину назначили штраф в 400 тыс. руб., передает ТАСС.

Сам Акунин заявил, что никак не участвует в судебном процессе. «Я их суд не признаю. Никакого адвоката представлять меня на их так называемом суде я не уполномочивал и вообще никак в этом балагане не участвую», — написал он в телеграм-канале.

Поводом для уголовного преследования по статье о содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2) стал разговор Акунина с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) от имени президента и бывшего министра культуры Украины — Владимира Зеленского и Александра Ткаченко, в ходе которых обсуждались военный конфликт, финансовая помощь Киеву и атаки по территории России.

Следственный комитет России утверждает, что Акунин заявлял о необходимости «насильственного изменения конституционного строя России» и «оправдывал террористическую деятельность Украины». Также в материалах следствия указывалось, что писателя дважды течение 2024 года признавали виновным в нарушении закона об иноагентах. «Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иностранных агентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки», — сообщал СК.

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