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Политика ,  
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МВД переобъявило в розыск Бориса Акунина

Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Александр Земляниченко / AP / ТАСС)

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен в России в реестр иноагентов) переобъявили в розыск в России. Это следует из карточки писателя в базе МВД.

«Чхартишвили Григорий Шалвович, 1956 года рождения, разыскивается по статье УК <...>. Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в документе.

Кроме того, 18 марта прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Акунина по статье об уклонении от обязанностей иноагента. Надзорное ведомство установило, что с 11 января по 12 марта 2025 года писатель распространял сообщения и материалы без маркировки иноагента.

Сейчас писатель находится за границей, в январе 2024 года его объявили в международный розыск.

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В феврале прошлого года его заочно арестовали на два месяца по двум статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2, лишение свободы на срок от пяти до семи лет) и распространение фейков о Вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, от пяти до десяти лет).

Акунин — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Книги писателя в 2023 году начали снимать с продажи, а театры стали отменять спектакли по мотивам его произведений.

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Борис Акунин

писатель
20 мая 1956 года
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