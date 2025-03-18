МВД переобъявило в розыск Бориса Акунина
Писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен в России в реестр иноагентов) переобъявили в розыск в России. Это следует из карточки писателя в базе МВД.
«Чхартишвили Григорий Шалвович, 1956 года рождения, разыскивается по статье УК <...>. Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в документе.
Кроме того, 18 марта прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Акунина по статье об уклонении от обязанностей иноагента. Надзорное ведомство установило, что с 11 января по 12 марта 2025 года писатель распространял сообщения и материалы без маркировки иноагента.
Сейчас писатель находится за границей, в январе 2024 года его объявили в международный розыск.
В феврале прошлого года его заочно арестовали на два месяца по двум статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2, лишение свободы на срок от пяти до семи лет) и распространение фейков о Вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, от пяти до десяти лет).
Акунин — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Книги писателя в 2023 году начали снимать с продажи, а театры стали отменять спектакли по мотивам его произведений.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов