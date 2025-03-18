Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Бориса Акунина
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) против писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартшвили, признан Минюстом России иноагентом), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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