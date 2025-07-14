Карапетян заявил о создании «новой политической силы» в Армении
Глава промышленно-строительной группы «Ташир», российский бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся под арестом по делу о публичных призывах к захвату власти, объявил о создании «принципиально новой политической силы» в Армении. Его заявление приводит News.am.
«Наш первый же митинг подтвердил главный страх власти: народ уверен в своей силе и не отступит под давлением. Хочу снова поблагодарить десятки тысяч моих соотечественников, проявивших гражданскую смелость 4 июля и по сей день», — заявил бизнесмен.
По его словам, он «с большим уважением» относится к политикам, которые «до сих пор ведут реальную борьбу против антинациональной политики власти Николa Пашиняна», но у него «есть свое видение будущего для Армении».
«И мы пойдем своим путем со своей новой командой, не исключая внутриполитического сотрудничества с единомышленниками», — сказал Карапетян.
Целью он назвал попытку объединить народ «вокруг справедливых и великих целей». Он уверен, что «даже в разных звеньях нынешнего режима работают настоящие профессионалы, которые не разделяют ценности небольшой группы, но пока не видят пути выхода из сложившейся ситуации».
«Формирование нашей политической команды началось. Будем делать по-своему», — заключил бизнесмен.
Летом в Армении обострился конфликт между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью (ААЦ). Карапетян выступил в защиту церкви, пригрозив «вмешаться по-своему». После этого против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к захвату власти.
Пашинян заявил, что настало время национализировать «Электрические сети Армении», которыми владеет Карапетян. В начале июля парламент одобрил законопроект о возможности национализации «Элсетей Армении». На прошлой неделе силовики пришли в головной офис компании. Обыски ранее прошли и в штаб-квартире группы компаний «Ташир».
Армянский премьер считает, что церковь «захвачена антихристианской, распутной, антинациональной, антигосударственной группировкой», и обещает ее освободить. Предотвращена попытка захвата власти «криминальным духовенством», говорил он.
В Кремле заявили, что политический кризис в Армении — это внутреннее дело республики. «Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела», — сказали там.
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