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Конфликт Пашиняна и церкви ,  
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Карапетян заявил о создании «новой политической силы» в Армении

Арестованный бизнесмен Карапетян решил создать новую политическую силу в Армении
Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви
Бизнесмен заявил, что «с большим уважением» относится к политикам, борющимся против «антинациональной политики» Пашиняна, но у него «есть свое видение будущего для Армении». Карапетян арестован по делу о призывах к захвату власти
Самвел Карапетян
Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Глава промышленно-строительной группы «Ташир», российский бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся под арестом по делу о публичных призывах к захвату власти, объявил о создании «принципиально новой политической силы» в Армении. Его заявление приводит News.am.

«Наш первый же митинг подтвердил главный страх власти: народ уверен в своей силе и не отступит под давлением. Хочу снова поблагодарить десятки тысяч моих соотечественников, проявивших гражданскую смелость 4 июля и по сей день», — заявил бизнесмен.

По его словам, он «с большим уважением» относится к политикам, которые «до сих пор ведут реальную борьбу против антинациональной политики власти Николa Пашиняна», но у него «есть свое видение будущего для Армении».

«И мы пойдем своим путем со своей новой командой, не исключая внутриполитического сотрудничества с единомышленниками», — сказал Карапетян.

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Самвел Карапетян

Целью он назвал попытку объединить народ «вокруг справедливых и великих целей». Он уверен, что «даже в разных звеньях нынешнего режима работают настоящие профессионалы, которые не разделяют ценности небольшой группы, но пока не видят пути выхода из сложившейся ситуации».

«Формирование нашей политической команды началось. Будем делать по-своему», — заключил бизнесмен.

Летом в Армении обострился конфликт между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью (ААЦ). Карапетян выступил в защиту церкви, пригрозив «вмешаться по-своему». После этого против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к захвату власти.

Пашинян заявил, что настало время национализировать «Электрические сети Армении», которыми владеет Карапетян. В начале июля парламент одобрил законопроект о возможности национализации «Элсетей Армении». На прошлой неделе силовики пришли в головной офис компании. Обыски ранее прошли и в штаб-квартире группы компаний «Ташир».

Армянский премьер считает, что церковь «захвачена антихристианской, распутной, антинациональной, антигосударственной группировкой», и обещает ее освободить. Предотвращена попытка захвата власти «криминальным духовенством», говорил он.

В Кремле заявили, что политический кризис в Армении — это внутреннее дело республики. «Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела», — сказали там.

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Елена Чернышова
Самвел Карапетян Армения Никол Пашинян Церковь
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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