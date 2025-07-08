Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь захватила «антихристианская группировка» и что он намерен возглавить ее «освобождение». Под арестом находятся ряд священников ААЦ

Никол Пашинян (Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за время его конфликта с Армянской апостольской церковью (ААЦ) выяснилось «отсутствие связи и отношений» с Иисусом Христом и его учением ряда высокопоставленных священников ААЦ, включая ее главу, католикоса всех армян Гарегина II. Об этом армянский премьер написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По мнению Пашиняна, духовный и административный центр ААЦ, Первопрестольный Эчмиадзин, «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден».

«Я буду руководить этим освобождением», — заявил премьер.

В «отсутствии связей» с Иисусом Христом Пашинян также обвинил лидера движения «Священная борьба», архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна и главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна, арестованных в конце июня по обвинению в призывах к захвату власти.

Накануне армянский премьер заявил, что если Гарегин II считает аресты этих священников незаконными, то он «разделяет идеологию и планы указанных лиц совершить военный переворот, <...> создать хаос в стране».

«Особенно в данном случае ни один участок укрупненной общины Вагаршапат (там находится Первопрестольный Эчмиадзин. — РБК) не может быть закрыт для деятельности правоохранительных органов», — написал Пашинян в Facebook.

После этого 24news сообщил о подготовке следственной группы и силовиков для проведения обысков в Эчмиадзине 7 и 8 июля. 27 июня силовики пытались задержать Аджапахяна на территории Эчмиадзина, там между ними и священниками, а также протестующими произошли потасовки. Аджапахяну стало плохо во время задержания, позже он сам пришел в СК. Священник считает обвинения против себя сфабрикованными.

Конфликту между представителями властей Армении и церкви предшествовала критика Пашиняна в адрес главы ААЦ Гарегина II, которого премьер обвинил в нарушении обета безбрачия, потребовав от него оставить пост. В ответ в ААЦ заявили, что вопросы, касающиеся церкви, «решаются в соответствии с церковными канонами и уставами и не входят в сферу компетенции государственных и политических деятелей».

В июне Пашинян заявил о предотвращении попытки переворота в Армении, упоминалось движение «Священная борьба». Вскоре были арестованы более десяти его сторонников. Также в середине июня был арестован глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, который выступал в поддержку ААЦ.