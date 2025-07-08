Силовики пришли в штаб-квартиру «Электросетей Армении» Карапетяна
Утром сотрудники правоохранительных органов вошли в здание головного офиса «Элетросетей Армении» арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна и не пускают сотрудников в штаб-квартиру компании, сообщил пресс-секретарь ЭСА, передает News.am.
По данным издания, также силовики пришли в дом племянника Карапетяна Нарека, который является председателем совета директоров компании. В настоящее время у него дома проводят обыски, пишет Hraparak.
Нарек Карапетян — сын брата Самвела Карапетяна Карена. Он также занимает пост первого вице-президента в группе компаний «Ташир», куда входят «Электросети».
В головном офисе «Ташира» в Ереване обыски прошли 2 июля. В СК Армении подтвердили, что проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного дела. 18 июня Карапетяна арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти на фоне его высказываний в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая критикует премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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