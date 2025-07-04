Карапетян подал в суд на депутатов Армении после слов о ФСБ и боеголовках

Арестованный в Армении Карапетян подал иск за клевету против депутатов парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Торосяна и Конджоряна. Бизнесмен требует от каждого из депутатов опровержения и компенсации в $23,5 тыс.

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Глава промышленно-строительной группы «Ташир», российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян обратился в Ереванский городской суд с исками к депутатам парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Арсену Торосяну и Айку Конджоряну, следует из базы данных портала судебной информации datalex.am.

В иске Карапетян требует от депутатов принести публичные извинения и опровергнуть сделанные ими заявления о его связях с ФСБ России и противоправной экономической деятельности. Он также настаивает, чтобы каждый из депутатов опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) сообщение под заголовком «Опровержение сведений, представляющих клевету в отношении Самвела Карапетяна». В публикации бизнесмен требует указать следующее: «Публично заявляю, что эти сведения являются клеветническими, ложными и необоснованными, за что приношу свои извинения».

Ставшее поводом для иска заявление Арсен Торосян озвучил, выступая с трибуны Национального Собрания Армении 17 июня. Депутат обвинил Карапетяна в связях с российскими спецслужбами, утверждая, что бизнесмен «действовал по указанию ФСБ» и выступил с заявлениями в защиту Армянской Апостольской Церкви с целью дестабилизировать ситуацию в стране Претензии Самвела Карапетяна к главе фракции «Гражданский договор» Айку Конджоряну связаны с заявлениями, которые он сделал 17 и 18 июня. Депутат, в частности, в одном из выступлений сравнил Католикоса всех армян, главу Армянской апостольской церкви Гарегина II с «боеголовкой», под которой, по его словам, «собрались преступники, олигархи, бывшие грабители, выскочки и святотатцы», среди которых оказался и Карапетян.

В случае невозможности публикации опровержения в социальной сети Карапетян требует обязать Торосяна и Конджорян в течение пяти рабочих дней после вступления решения суда в силу выпустить аналогичное заявление в любой армянской печатной газете тиражом не менее 5 тыс. экземпляров. В качестве компенсации за оскорбление и клевету, а также сумму судебных издержек, состоящую из государственной пошлины и гонораров адвоката, Карапетян просит взыскать с каждого депутата 9 млн драмов ($23,5 тыс. или 1,8 млн руб.).

Самвелу Карапетяну 59 лет, его состояние — $3,2 млрд по версии российского Forbes. Возглавляемая им компания «Ташир Групп» носит название в честь родного города бизнесмена в Армении. В число активов группы в России входят торговые центры «Рио» и Фора-банк. В Армении ей принадлежат «Электрические сети», обеспечивающие более 1 млн потребителей.

17 июня в доме у Карапетяна в Ереване провели обыски. На следующий день, 18 июня, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали бизнесмена, в тот же день суд в Ереване решил его арестовать. Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). После ареста власти заявили о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую ему компанию «Электрические сети Армении». Уголовное дело против Карапетяна совпало по времени с его поддержкой Армянской апостольской церкви, которую критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян.