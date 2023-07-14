Россия вернула тела 160 погибших в зоне спецоперации

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия вернула 160 тел погибших в зоне спецоперации. Ранее Украина заявила о передаче ей 62 тел погибших военных

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Россия вернула 160 тел погибших в зоне проведения операции на Украине, сообщил РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев.

«Работу по передаче тел проводит Минобороны. Провели сегодня обмен», — сказал он.

РБК направил запрос в Минобороны.

Ранее сегодня о возвращении на Украину 62 тел погибших военных сообщил украинский уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко. Последний раз о передаче тел погибших военных Украина сообщала в конце июня (тогда было передано 51 тело), а Россия — в мае (тела были переданы по схеме «80 на 80»).

Об обмене пленными стороны последний раз сообщали 6 июля — тогда были обменяны 45 военных ВСУ на 45 военнослужащих ВС России. До этого стороны проводили обмен пленными 11 июня. Тогда обе стороны вернули почти 200 человек: российская сторона — 94 военных, украинская — 95.

В апреле глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что Киев и Москва «приближаются» к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех». Он отмечал, что к тому моменту Украина обменяла свыше 2,2 тыс. человек. МИД России, комментируя заявление Буданова, сообщил, что Москва делает все для того, чтобы попавшие в украинский плен российские военные вернулись домой. При этом источник РБК, приближенный к парламентской координационной группе по вопросам военной операции, сказал, что Москва не пойдет на обмен «всех на всех».