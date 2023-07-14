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На Украине сообщили о возвращении 62 тел погибших военных

Омбудсмен Котенко: на Украину вернули тела 62 погибших военных
Фото: Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / Sipa USA / Reuters
Фото: Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

Украина вернула тела 62 военнослужащих, сообщил в своем телеграм-канале уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

«Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 62 защитников», — написал он.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
выдача тел погибших Военная операция на Украине
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