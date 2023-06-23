Украина заявила о передаче ей 51 погибшего военного

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
Песков назвал неизбежным распространение поставляемого ВСУ оружия по миру Политика, 14:06
Мост с амфитеатром построят в составе кластера МГТУ им. Баумана в Москве Недвижимость, 14:01
СКА подписал бывшего одноклубника Овечкина по «Вашингтону» Спорт, 13:47
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 13:45
Украина заявила о передаче ей 51 погибшего военного Политика, 13:42
Binance наняла бывшего прокурора Минюста США для тяжбы с SEC Крипто, 13:40
Машину олимпийской чемпионки Пехштайн повредили после скандальной речи Спорт, 13:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В России завели еще одно дело о госизмене Политика, 13:37
В Кремле увидели «рациональные зерна» в словах Обамы про Крым Политика, 13:33
Песков призвал дождаться деталей по новому пакету санкций ЕС Политика, 13:27
Новые международные возможности: что нужно знать о логистике в Казахстане Pro, 13:26
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 13:22
Итоги работы стенда Республики Башкортостан на ПМЭФ 2023 Пресс-центр, 13:21
Производитель Bayraktar назвал срок запуска завода на Украине Политика, 13:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина заявила о передаче ей 51 погибшего военного

Минреинтеграции Украины сообщило о передаче 51 тела погибшего украинского военного
Россия пока не комментировала передачу тел погибших
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украине передали тела 51 погибшего в зоне боевых действий военного, сообщило украинское Мининтеграции.

«Возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций», — заявили в ведомстве. С российской стороны комментариев пока не поступало. РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Украинская сторона не в первый раз сообщает, что ей передали тела погибших военнослужащих. Так, 30 мая Киев рассказал о передаче 79 тел погибших, а в начале того же месяца — 80 тел.

Киев и Москва сообщили 11 июня об обмене военнопленными. Так, России передали 94 солдата, Украине — 95. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова уточняла, что 13 вернувшихся из плена — военнослужащие из республики, двое из них провели в плену более года.

Украинская сторона сообщила, что среди вернувшихся на Украину были военнослужащие ВСУ, члены нацгвардии и пограничники, в том числе пленные с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кремль называл обмен пленными чувствительной темой и отмечал, что работа над этим «должна вестись в тишине».

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Анастасия Серова
Военная операция на Украине Украина погибшие военнослужащие
Материалы по теме
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в освобождении военнопленных
Политика
РПЦ заявила о передаче Венгрии военнопленных с Украины по церковной линии
Политика
Россия и Украина обменяли две сотни пленных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter