Украина заявила о передаче ей 51 погибшего военного

Россия пока не комментировала передачу тел погибших

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Украине передали тела 51 погибшего в зоне боевых действий военного, сообщило украинское Мининтеграции.

«Возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций», — заявили в ведомстве. С российской стороны комментариев пока не поступало. РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Украинская сторона не в первый раз сообщает, что ей передали тела погибших военнослужащих. Так, 30 мая Киев рассказал о передаче 79 тел погибших, а в начале того же месяца — 80 тел.

Киев и Москва сообщили 11 июня об обмене военнопленными. Так, России передали 94 солдата, Украине — 95. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова уточняла, что 13 вернувшихся из плена — военнослужащие из республики, двое из них провели в плену более года.

Украинская сторона сообщила, что среди вернувшихся на Украину были военнослужащие ВСУ, члены нацгвардии и пограничники, в том числе пленные с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кремль называл обмен пленными чувствительной темой и отмечал, что работа над этим «должна вестись в тишине».