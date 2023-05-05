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Россия и Украина обменялись телами погибших

Депутат Шамсаил Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших
Россия и Украина провели очередной обмен телами — по формуле «80 на 80»
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Россия и Украина провели обмен телами погибших, сообщил РБК депутат Шамсаил Саралиев.

«Состоялась передача тел 80 на 80», — сказал он.

Ранее об обмене сообщило Минреинтеграции Украины. В ведомстве заявили, что Киеву вернули тела 83 погибших военнослужащих.

РБК направил запрос в Минобороны России, обратился за комментариями в пресс-службу омбудсмена Татьяны Москальковой.

О последнем обмене стороны сообщали 26 апреля. Тогда в Россию вернулись 40 военных, сообщило российское Минобороны. Киев сообщил о возвращении 42 военных и двух гражданских. Также о возвращении из плена российских военных Минобороны сообщило 10 апреля — тогда вернулись 106 человек.

Об обмене телами погибших Минреинтеграции Украины в последний раз сообщало 3 марта.

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