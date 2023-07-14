FT назвала Вену новым центром российской разведки в Европе

По данным FT, из-за нежелания властей страны бороться со шпионажем, Вена сегодня вновь стала центром российской разведки в Европе

Вена, Австрия (Фото: Jan Hetfleisch / Getty Images)

Вена стала центром работающих в Европе российских сотрудников разведки, а австрийское правительство, «похоже, не спешит это менять», пишет Financial Times (FT).

Газета напоминает, что в Вене расположены штаб-квартиры нескольких крупных международных организаций, в том числе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ОПЕК и различных агентств ООН. В то же время, страна «традиционно закрывает глаза на тайную разведывательную деятельность на своей территории — до тех пор, пока целью операций не является австрийское правительство», пишет FT.

Один из источников издания в европейской разведке рассказал, что в прошлом году Австрия стала «настоящим авианосцем» нелегальных российских агентов. По его словам, с начала конфликта на Украине европейские страны уже выслали «более 400 российских шпионов», в то время как Австрия ограничилась четырьмя.

Другой источник FT отметил, что в Вене до сих пор находятся более 180 аккредитованных российских дипломатов, и, по меньшей мере треть из них использует дипломатическое прикрытие для сбора разведданных. «Это действительно Дикий Запад. <...> Почти комично, как много здесь [в Австрии] сходит с рук. Даже с нашей стороны», — отметил неназванный европейский дипломат.

По данным газеты, российская разведка якобы использует Вену для масштабной операции по радиоэлектронной слежке. Источники FT отмечают, что крыши каждого дипломатического здания России в Австрии покрыты куполами и навесами, скрывающими устройства для шпионажа.

«Вена — идеальный центр для шпионажа, и всегда им был», — заявил старший научный сотрудник аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

Австрия придерживается нейтралитета с момента подписания Австрийского государственного договора в 1955 году. Договор включал положения, запрещающие стране вступать в какие-либо военные союзы, включая НАТО и Варшавский договор, и объявляющие страну постоянно нейтральной.

Во время холодной войны Австрия служила «мостом» между СССР и Западом и местом для дипломатических переговоров. Тогда же страна стала одним из ключевых мест для шпионской деятельности: и ЦРУ, и КГБ проводили свои операции в Вене. После распада СССР страна вошла в ЕС. Сегодня у нее открыты границы с восьмью граничащими государствами.

После начала военной операции на Украине Австрия поддержала европейские санкции против Москвы, однако вновь исключила вступление в НАТО. «Австрия придерживается единой внешней политики и политики безопасности Евросоюза, а также планирует больше инвестировать в собственную оборону», — говорил в июле прошлого года канцлер Карл Нехаммер.

Австрия, в отличии от других европейских стран, с начала конфликта на Украине выслала меньше всего российских дипломатов среди крупных европейских держав — 16 человек. Последний раз о высылке четырех российских дипломатов страна сообщала в феврале. Двое из них — сотрудники российского посольства, другие двое — представительств при международных организациях. Первых МИД Австрии обвинил в действиях, несовместимых со статусом дипломата, вторых — в нарушении соглашения о штаб-квартире.