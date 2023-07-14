FT назвала Вену новым центром российской разведки в Европе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 16:09
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 22:29
Наместника Киево-Печерской лавры перевели с домашнего ареста под стражу Политика, 22:14
Помощница Краско сообщила о галлюцинациях у актера Общество, 22:11
В США одобрили оборонный бюджет с поправками об абортах и трансгендерах Политика, 22:09
Бывшего вице-губернатора вместе с экс-сенатором арестовали за взятки Общество, 21:59
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 21:58
Тимченко покинул пост главы хоккейного СКА Спорт, 21:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 21:27
Польского врача обвинили в попытке вывезти анализ Саакашвили в ботинке Политика, 21:22
Россия вернула тела 160 погибших в зоне спецоперации Политика, 21:20
FT назвала Вену новым центром российской разведки в Европе Политика, 21:11
Котировки от Argus не будут применяться для расчета налогов с 2024 года Бизнес, 21:09
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 21:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:55
Политика ,  
0 

FT назвала Вену новым центром российской разведки в Европе

FT: Вена стала центром российской разведки в Европе
По данным FT, из-за нежелания властей страны бороться со шпионажем, Вена сегодня вновь стала центром российской разведки в Европе
Вена, Австрия
Вена, Австрия (Фото: Jan Hetfleisch / Getty Images)

Вена стала центром работающих в Европе российских сотрудников разведки, а австрийское правительство, «похоже, не спешит это менять», пишет Financial Times (FT).

Газета напоминает, что в Вене расположены штаб-квартиры нескольких крупных международных организаций, в том числе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ОПЕК и различных агентств ООН. В то же время, страна «традиционно закрывает глаза на тайную разведывательную деятельность на своей территории — до тех пор, пока целью операций не является австрийское правительство», пишет FT.

Один из источников издания в европейской разведке рассказал, что в прошлом году Австрия стала «настоящим авианосцем» нелегальных российских агентов. По его словам, с начала конфликта на Украине европейские страны уже выслали «более 400 российских шпионов», в то время как Австрия ограничилась четырьмя.

Другой источник FT отметил, что в Вене до сих пор находятся более 180 аккредитованных российских дипломатов, и, по меньшей мере треть из них использует дипломатическое прикрытие для сбора разведданных. «Это действительно Дикий Запад. <...> Почти комично, как много здесь [в Австрии] сходит с рук. Даже с нашей стороны», — отметил неназванный европейский дипломат.

По данным газеты, российская разведка якобы использует Вену для масштабной операции по радиоэлектронной слежке. Источники FT отмечают, что крыши каждого дипломатического здания России в Австрии покрыты куполами и навесами, скрывающими устройства для шпионажа.

«Вена — идеальный центр для шпионажа, и всегда им был», — заявил старший научный сотрудник аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель. 

Читайте на РБК Pro
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Релоканты возвращаются в Россию. Что им не понравилось за рубежом
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»

Австрия придерживается нейтралитета с момента подписания Австрийского государственного договора в 1955 году. Договор включал положения, запрещающие стране вступать в какие-либо военные союзы, включая НАТО и Варшавский договор, и объявляющие страну постоянно нейтральной.

Во время холодной войны Австрия служила «мостом» между СССР и Западом и местом для дипломатических переговоров. Тогда же страна стала одним из ключевых мест для шпионской деятельности: и ЦРУ, и КГБ проводили свои операции в Вене. После распада СССР страна вошла в ЕС. Сегодня у нее открыты границы с восьмью граничащими государствами.

После начала военной операции на Украине Австрия поддержала европейские санкции против Москвы, однако вновь исключила вступление в НАТО. «Австрия придерживается единой внешней политики и политики безопасности Евросоюза, а также планирует больше инвестировать в собственную оборону», — говорил в июле прошлого года канцлер Карл Нехаммер.

Австрия, в отличии от других европейских стран, с начала конфликта на Украине выслала меньше всего российских дипломатов среди крупных европейских держав — 16 человек. Последний раз о высылке четырех российских дипломатов страна сообщала в феврале. Двое из них — сотрудники российского посольства, другие двое — представительств при международных организациях. Первых МИД Австрии обвинил в действиях, несовместимых со статусом дипломата, вторых — в нарушении соглашения о штаб-квартире.

FT назвала Вену новым центром российской разведки в Европе
FT назвала Вену новым центром российской разведки в Европе

 

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Вена Австрия разведка Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Польше арестовали украинца по делу о шпионаже в пользу России
Политика
ФСБ отчиталась о задержании в ЛНР украинского шпиона
Политика
WSJ сообщила о расследовании в Бразилии из-за российских шпионов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter