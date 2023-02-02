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Высылки дипломатов ,  
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Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
Двое дипломатов — сотрудники российского посольства, другие двое — представительств при международных организациях. Первых МИД Австрии обвинил в действиях, несовместимых со статусом дипломата, вторых — в нарушении соглашения
Фото: Pressmaster / Shutterstock
Фото: Pressmaster / Shutterstock

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата, сообщили РБК в пресс-службе австрийского Министерства иностранных дел.

В ведомстве обвинили двух дипломатов российского посольства в «действиях, несовместимых с дипломатическим статусом». Другие двое высланных — сотрудники представительства при международных организациях в Вене, они совершили «действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире».

Четверо дипломатов должны покинуть страну до 8 февраля, пишет Kurier.

Последний раз страна высылала российских дипломатов в апреле 2022 года: тогда в Россию отправили трех сотрудников посольства в Вене и одного дипломата из генконсульства в Зальцбурге. МИД России ответил зеркально, выслав четверых сотрудников посольства Австрии.

1 февраля президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл в Киев и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ван дер Беллен заявил, что Австрия — нейтральная страна в военном смысле, но не в ценностном. Он выразил готовность поддерживать украинский народ разными способами.

Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов
Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов

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