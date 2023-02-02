Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата, сообщили РБК в пресс-службе австрийского Министерства иностранных дел.
В ведомстве обвинили двух дипломатов российского посольства в «действиях, несовместимых с дипломатическим статусом». Другие двое высланных — сотрудники представительства при международных организациях в Вене, они совершили «действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире».
Четверо дипломатов должны покинуть страну до 8 февраля, пишет Kurier.
Последний раз страна высылала российских дипломатов в апреле 2022 года: тогда в Россию отправили трех сотрудников посольства в Вене и одного дипломата из генконсульства в Зальцбурге. МИД России ответил зеркально, выслав четверых сотрудников посольства Австрии.
1 февраля президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл в Киев и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ван дер Беллен заявил, что Австрия — нейтральная страна в военном смысле, но не в ценностном. Он выразил готовность поддерживать украинский народ разными способами.