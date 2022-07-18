Нехаммер заявил об отсутствии обсуждений вступления Австрии в НАТО

Нехаммер заявил, что Австрия не обсуждает вступление в НАТО по примеру Швеции и Финляндии

По словам канцлера, вступление в НАТО в Австрии не обсуждается. Страна придерживается единой внешней политики и политики безопасности Евросоюза, а также планирует больше инвестировать в собственную оборону, сказал он

Карл Нехаммер (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО, заявил на пресс-конференции канцлер Карл Нехаммер, передает газета Pravda.

Нехаммер провел в Вене переговоры с премьером Словакии Эдуардом Хегером. По словам канцлера, они в том числе обсудили ситуацию на Украине.

Как заявил Нехаммер, Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с событиями на Украине пересмотрели свой нейтральный статус и стремятся вступить в НАТО. В Австрии подобное обсуждение «не ведется», подчеркнул он.

По словам канцлера, «Австрия придерживается единой внешней политики и политики безопасности Евросоюза, а также планирует больше инвестировать в собственную оборону».

Эрдоган назвал условие для заморозки вступления Швеции и Финляндии в НАТО Политика

В середине мая Нехаммер уже заявлял о том, что возможность членства его страны в НАТО не стоит на повестке дня. Он тогда подчеркнул, что «Австрия была, есть и останется нейтральной».

Финляндия и Швеция решили присоединиться к альянсу на фоне российской военной операции на Украине. В середине мая они подали заявки, а в конце июня получили официальное приглашение после улаживания отношений с Турцией, которая возражала против их членства в блоке. Теперь вступление в ряды НАТО этих североевропейских стран должны одобрить парламенты всех 30 стран альянса.

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Тем временем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил помешать присоединению Финляндии и Швеции к НАТО, если те не выполнят данные обещания. Требования Анкары связаны с деятельностью в этих станах членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкая сторона считает террористической организацией.

Президент России Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для России. При этом он предупреждал, что «в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры» Москва будет вынуждена «отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы» ей.