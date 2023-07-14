ЮАР анонсировала встречу лидеров России, КНР, Индии и Бразилии на саммите

Саммит БРИКС, который запланирован на август, состоится очно при участии лидеров всех пяти стран-участниц, заявил президент ЮАР. При этом в Кремле говорят, что формат участия Путина до конца не определен

Сирил Рамафоса (Фото: Emmanuel Dunand / Reuters)

Предстоящий саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате, в нем будут участвовать президенты всех пяти стран. Об этом заявил южноафриканский президент Сирил Рамапоса, передает радиостанция Eyewitness News.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Рамапосы сообщил, что формат участия Владимира Путина в саммите пока еще не определен.

«Формат [участия Путина] пока до конца не определен. Продолжаются обсуждения», — сказал он. Песков пообещал сообщить, когда будет принято окончательное решение.



Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за «незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В российском МИДе подчеркивали, что решение суда является «ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым».

ЮАР входит в список из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (основополагающий документ МУС) и признают его юрисдикцию. Канцелярия главы государства заявляла, что страна не собирается выходить из-под юрисдикции МУС.

Члены правительства ЮАР предложили президенту Сирилу Рамафосе три возможных варианта участия России. Первый подразумевает, что Путина на саммите будет представлять российский МИД, второй — что он примет участие во встрече онлайн, третий — попросить Китай провести встречу у себя.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва уверена, что ЮАР обеспечит иммунитет Путину во время проведения саммита.