ЮАР анонсировала встречу лидеров России, КНР, Индии и Бразилии на саммите
Предстоящий саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате, в нем будут участвовать президенты всех пяти стран. Об этом заявил южноафриканский президент Сирил Рамапоса, передает радиостанция Eyewitness News.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Рамапосы сообщил, что формат участия Владимира Путина в саммите пока еще не определен.
«Формат [участия Путина] пока до конца не определен. Продолжаются обсуждения», — сказал он. Песков пообещал сообщить, когда будет принято окончательное решение.
Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за «незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В российском МИДе подчеркивали, что решение суда является «ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым».
ЮАР входит в список из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (основополагающий документ МУС) и признают его юрисдикцию. Канцелярия главы государства заявляла, что страна не собирается выходить из-под юрисдикции МУС.
Члены правительства ЮАР предложили президенту Сирилу Рамафосе три возможных варианта участия России. Первый подразумевает, что Путина на саммите будет представлять российский МИД, второй — что он примет участие во встрече онлайн, третий — попросить Китай провести встречу у себя.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва уверена, что ЮАР обеспечит иммунитет Путину во время проведения саммита.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир