Финляндия отказалась считать помощь Запада Украине «благотворительностью»

Западные страны помогают Украине потому, что та борется с Россией «за европейскую безопасность», считает глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, считать эту помощь «благотворительностью» неправильно

Элина Валтонен (Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС)

Помощь западных стран Украине не является благотворительностью, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Об этом она заявила в интервью The Financial Times.

«Нам на Западе нужно понять, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина борется за нас. Они борются за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности», — цитирует Валтонен The Financial Times.

О том, что Украине следует демонстрировать благодарность союзникам из числа западных стран за поддержку в конфликте с Россией, говорил 12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, граждане западных стран хотят увидеть «толику благодарности», так как для передачи Киеву оружия иногда приходится уговаривать жертвовать собственными запасами вооружений и даже «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы получить список [вооружений]», — цитировала министра The Guardian.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на слова британского министра, заявил, что Киев всегда был благодарен за поддержку. «Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — сказал он.

Поводом для критики со стороны Уоллеса стали заявления Зеленского по итогам саммита НАТО, который проходил с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

Страны — члены альянса в совместном коммюнике от 11 июля подтвердили намерение упростить процедуру вступления Украины в НАТО. Так, для Киева отменят первый этап процесса вступления в альянс и не будут требовать выполнить план действий по подготовке к членству. В то же время лидеры НАТО отказались назвать конкретные сроки вступления страны в альянс, подчеркнув, что это будет возможно только после завершения конфликта с Россией.

Зеленский после этого написал резкий и критический пост в своем телеграм-канале с упреками в адрес НАТО. По его словам, у союзников, вероятно, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того, ни для другого. Помимо этого «добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины», отметил Зеленский.

Уоллес сделал свое заявление как раз после критики со стороны Зеленского, слова украинского президента вызвали ярость со стороны американской делегации на саммите НАТО, писала The Washington Post со ссылкой на источники.

На следующий день после завершения саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины более 40 раз сказал «спасибо» во время своего ежедневного обращения к гражданам страны. Зеленский также отметил и кратко описал вклад каждого упомянутого им лидера или государства в помощь Украине конкретными делами.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Путин называл стремление Киева в военный альянс одной из причин начала военной операции.