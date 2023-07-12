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WP узнала о «ярости» делегации США из-за критики Зеленского в адрес НАТО

WP: критика Зеленского в адрес НАТО разозлила американскую делегацию
Членов делегации США разозлила критика Зеленского в адрес НАТО из-за неопределенности по вопросу вступления Украины в блок, пишет WP. В НАТО считают, что заявление украинского президента оказывает давление на альянс

Члены делегации США на саммите НАТО «были в ярости» из-за критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса, сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Высокопоставленный представитель министерства обороны НАТО заявил, что слова Зеленского оказывает «большое давление» на Североатлантический альянс, при этом помогая довести его послание о готовности «бороться до конца».

В свою очередь высокопоставленный чиновник ЕС комментируя заявление Зеленского, сказал, что украинские власти пытаются «вытянуть немного больше из союзников», в частности, о том, какие конкретные условия Украине необходимо будет выполнить, чтобы двигаться вперед. «На их вкус» формулировки проекта «немного расплывчаты», — сказал он.

Зеленский раскритиковал страны блока за неопределенность в отношении Украины. Он написал в Telegram, что у союзников, вероятно, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Украинский президент назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того, ни для другого. Помимо этого «добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины», добавил глава государства.

«Остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией», — отметил он, добавив, что «неопределенность — это слабость». Зеленский намерен поднять вопрос на саммите.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11–12 июля. По итогам первого дня было объявлено о решении увеличить военную помощи Украине, об упрощении для нее вступления в блок и создании совета Украина — НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что «приглашение (в альянс) последует, когда все условия будут соблюдены». Он добавил, что страны — члены альянса предоставили Украине существенную военную поддержку, «потому что самая срочная задача сейчас — обеспечить победу Украины». «Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться», — подчеркнул генсек.

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В то же время в офисе Зеленского заявили, что знали, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите. «Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от плана действий по членству (ПДЧ)», — сказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Москва выступала против расширения НАТО за счет территорий бывшего Советского Союза, в том числе Украины. Этот пункт значился в том числе в проекте договора с США и НАТО о гарантиях безопасности в конце 2021 года.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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