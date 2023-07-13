NYT узнала об «угрозах» Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

Зеленский остался не доволен итоговым коммюнике на саммите НАТО в Вильнюсе и угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО, о создании которого объявили там же, узнала NYT

Президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не прийти на первое заседание Совета Украина — НАТО, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным газеты, Зеленский и его восточноевропейские партнеры «ожидали большего» от саммита НАТО в Вильнюсе, в частности, конкретных сроков по вступлению Украины в альянс. Позиция военного блока «возмутила» украинского президента, отмечает NYT.

«Хотя в среду он смягчил свои публичные высказывания, еще во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО», — пишет издание.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходил с 11 по 12 июля. Страны — члены альянса в совместном коммюнике от 11 июля подтвердили намерение упростить процедуру вступления Украины в НАТО. Так, для страны отменят первый этап процесса вступления в альянс и не будут обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. В то же время там отказались назвать конкретные сроки вступления страны в альянс, подчеркнув, что это будет возможно только по завершении конфликта. Также в НАТО утвердили создание Совета Украина — НАТО. В рамках этой кооперации Киев получит статус равного партнера: украинская сторона будет иметь право созывать заседания совета, организовывать рабочие комитеты, а также принимать обязательные для других стран решения.

Зеленский выступил с критикой из-за неопределенности в формулировках НАТО по поводу Украины. Президент считает, что у союзников, вероятно, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того, ни для другого.

Критика со стороны Зеленского вызвала ярость со стороны американской делегации на саммите НАТО, писала The Washington Post со ссылкой на источники, а министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украине следует выражать благодарность за поставки вооружений, поскольку ради такой поддержки приходится уговаривать некоторые западные страны жертвовать своими собственными запасами.



Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Путин называл стремление Киева в военный альянс одной из причин начала военной операции.