Эрдоган решил поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным до истечения сроков зерновой сделки 17 июля, сообщил в интервью телеканалу Haberturk представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
По словам Челика, Черноморская зерновая инициатива «немного пошатнулась», «но затем все вернулось на круги своя», и кризиса в отношениях России и Турции возникнуть не должно.
«Мы видим, что чувствительное отношение нашего президента [к теме зерновой сделке] разделяет и Путин. Есть желание, чтобы ситуация с голодом в бедных странах не усугублялась. <...> Думаю, будут переговоры между нашим президентом и Путиным», — сказал он, не уточнив, когда могла бы состояться беседа.
Челик не исключил, что российский президент может приехать в Турцию. Эрдоган ранее заявил, что Анкара ожидает его визита в августе. Турецкий лидер рассчитывает обсудить с Путиным зерновое соглашение и обмен военнопленными с Украиной. В Кремле сообщили, что даты возможной встречи пока нет.
Турецкий лидер сказал также, что у Путина есть несколько предложений о зерновой сделке, однако глава МИДа Сергей Лавров заявил, что ему ничего об этом не известно. Сам Путин 13 июля допустил, что Россия может приостановить участие в соглашении, пока данные Москве обещания не будут исполнены. В качестве необходимых условий для продления сделки российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.
Еще одна претензия России связана с тем, куда направляется зерно в рамказ сделки. В Москве заявляют, что основная часть сельхозпродукции идет в страны Евросоюза, а не в беднейшие страны. В представительстве ЕС в ответ сослались на мартовский отчет Конференции ООН по торговле и развитию, согласно которому развивающиеся страны получили наибольшую долю (55%) экспорта продовольствия с Украины и 65% пшеницы. По данным ООН, к началу июля из украинских портов было вывезено около 32,6 млн т зерна.
За ее продление выступают остальные стороны соглашения — Украина, Турция и ООН, а также западные страны.Генсек ООН Антониу Гутерриш в июле направил Путину письмо с предложениями, которые касаются улучшения выполнения сделки ради того, чтобы ее сохранить, в частности, об устранении препятствий для финансовых операций через Россельхозбанк. В Киеве при этом считают, что идти на уступки Москве ради сохранения сделки нельзя.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир