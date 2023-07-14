Эрдоган решил поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции заявил, что Путин понимает «чувствительное отношение» Эрдогана к теме зерновой сделки, и оба хотят, «чтобы ситуация с голодом в бедных странах не усугублялась»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным до истечения сроков зерновой сделки 17 июля, сообщил в интервью телеканалу Haberturk представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

По словам Челика, Черноморская зерновая инициатива «немного пошатнулась», «но затем все вернулось на круги своя», и кризиса в отношениях России и Турции возникнуть не должно.

«Мы видим, что чувствительное отношение нашего президента [к теме зерновой сделке] разделяет и Путин. Есть желание, чтобы ситуация с голодом в бедных странах не усугублялась. <...> Думаю, будут переговоры между нашим президентом и Путиным», — сказал он, не уточнив, когда могла бы состояться беседа.

Челик не исключил, что российский президент может приехать в Турцию. Эрдоган ранее заявил, что Анкара ожидает его визита в августе. Турецкий лидер рассчитывает обсудить с Путиным зерновое соглашение и обмен военнопленными с Украиной. В Кремле сообщили, что даты возможной встречи пока нет.

Турецкий лидер сказал также, что у Путина есть несколько предложений о зерновой сделке, однако глава МИДа Сергей Лавров заявил, что ему ничего об этом не известно. Сам Путин 13 июля допустил, что Россия может приостановить участие в соглашении, пока данные Москве обещания не будут исполнены. В качестве необходимых условий для продления сделки российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Еще одна претензия России связана с тем, куда направляется зерно в рамказ сделки. В Москве заявляют, что основная часть сельхозпродукции идет в страны Евросоюза, а не в беднейшие страны. В представительстве ЕС в ответ сослались на мартовский отчет Конференции ООН по торговле и развитию, согласно которому развивающиеся страны получили наибольшую долю (55%) экспорта продовольствия с Украины и 65% пшеницы. По данным ООН, к началу июля из украинских портов было вывезено около 32,6 млн т зерна.

За ее продление выступают остальные стороны соглашения — Украина, Турция и ООН, а также западные страны.Генсек ООН Антониу Гутерриш в июле направил Путину письмо с предложениями, которые касаются улучшения выполнения сделки ради того, чтобы ее сохранить, в частности, об устранении препятствий для финансовых операций через Россельхозбанк. В Киеве при этом считают, что идти на уступки Москве ради сохранения сделки нельзя.