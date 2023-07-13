Лавров оценил слова Эрдогана о «предложениях Путина» по зерновой сделке

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ему ничего не известно о каких-либо новых предложениях России по зерновой сделке, передает ТАСС. Лаврова попросили прокомментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил накануне, что переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются, и отметил, что у президента России «были некоторые предложения» по этому поводу.

«Судя по всему, речь идет о том, что президент [России Владимир] Путин и Эрдоган обсуждали уже давно, а именно о нашей готовности и готовности самой Турции работать независимо от каких-либо других договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре», — сказал Лавров. По словам Лаврова, Турция заинтересована в переработке российского зерна, а также готова помогать странам, которые в нем нуждаются.

Эрдоган сообщил о том, что Анкара прилагает усилия для продления зерновой сделки накануне, во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО. «Президент Украины Владимир Зеленский высказался за продление этого соглашения, а у президента России Владимира Путина на этот счет есть несколько предложений, которые мы примем во внимание, и продолжим работать над тем, чтобы найти решение по продлению этой сделки», — сказал президент Турции.

Москва и Киев заключили зерновую сделку в июле 2022 года независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса и выполнения ряда других требований Москвы относительно морских перевозок сельхозпродукции.

Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности, так как беднейшие государства получили лишь 2,6% грузов, отправленных из украинских портов. Срок действия соглашений истекает 17 июля.

В начале июля российский МИД указывал, что к настоящему моменту оснований для продления соглашения нет.