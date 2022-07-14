Посольство обвинило США в вытеснении России из торговли продовольствием

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Американские законодатели пытаются вытеснить Россию с рынка продовольственных поставок, когда обвиняют ее в использовании продукции в качестве политического оружия, считает российское посольство в США в Telegram.

«Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — отметил представитель дипмиссии.

Посольство считает, что обвинения России в создании преград для вывоза зерна с Украины морским путем не выдерживают критики. «Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию», — заявило представительство.

По версии посольства, Вашингтон активно прибегает к незаконным односторонним санкциям, для того чтобы заблокировать торгово-экономическое взаимодействие России с внешним миром, и готов подрывать цепочки поставок.

«Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части продажи продовольствия и удобрений другим странам, как бы этому ни пытался помешать коллективный Запад», — подчеркнула дипмиссия.

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С тех пор как Россия начала военную операцию на Украине, в украинских портах скопилось, по разным оценкам, от 4,5 млн до 20 млн т зерна. ООН предупреждала о риске продовольственного кризиса и требовала от России разблокировать порты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла российские власти в том, что они использует голод и зерно для получения влияния в мире. «Снабжение продовольствием миллионов украинцев и миллионов других по всему миру буквально находится в заложниках у российских военных», — говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Москва отрицала обвинения в противодействии поставкам и указывала на минирование портов Киевом. При этом в МИДе заявляли, что Россия разблокирует порты, если США и ЕС снимут санкции. Министерство обороны анонсировало открытие коридоров для выхода судов, однако они оставались в портах.

Накануне, 13 июля, делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры по вывозу зерна. Стороны решили создать координационный центр в Стамбуле и обеспечить совместный контроль над безопасностью на маршрутах следования судов, говорил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. На следующей неделе делегации должны подписать соглашение.