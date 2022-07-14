FT объяснила проблемы с транзитом в Калининград неясными формулировками
Некоторые чиновники ЕС считают, что причиной проблем с транзитом товаров в Калининград через Литву стали двусмысленные формулировки в санкционных документах, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Дипломаты сказали изданию, что не намеревались создавать барьеры для потока товаров между основной территорией России и ее эксклавом, когда одобряли санкции весной.
«Калининград — политически чувствительный вопрос, поэтому Европейская комиссия совершила ошибку», — сказал один из дипломатов ЕС.
Как пишет газета, некоторые чиновники ЕС в частном порядке критикуют масштаб и интенсивность действий литовских властей в отношении российских железнодорожных грузов. Они опасаются, что это может создать «опасное противостояние с Россией в геополитически чувствительной части Европы», уточняет FT.
Литва с 18 июня запретила транзит ряда товаров из России в Калининград через свою территорию. Литовские власти объяснили это решение исполнением санкций ЕС. Москва назвала ограничение незаконным. Глава Калининградской области Антон Алиханов предоставил российскому правительству проект ответных мер, которые будут «весьма критичны для Литвы».
В начале июля Spiegel передал, что власти Германии попросила сделать исключение в санкциях для Калининградской области, чтобы избежать эскалации. По данным издания, германское правительство было возмущено действиями Литвы.
Накануне Еврокомиссия опубликовала разъяснения о транзите. В документе говорится, что автотранспортным предприятиям, зарегистрированным в России, запрещается перевозить товары автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.
«Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией при условии, что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом. Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом в связи с этим не допускается», — заявлено в документе.
В то же время в разъяснении отмечается, что «этот специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по тому же маршруту».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что у Москвы остаются вопросы к позиции Еврокомиссии по транзиту в Калининград. По ее словам, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС начнут реализовываться на практике.
В то же время в МИДе назвали решение, снимающее ограничения для определенной продукции, перевозимой железнодорожным транспортом через российский эксклав, проявлением реализма и здравого смысла.