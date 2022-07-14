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Вучич назвал конфликт на Украине почти мировым

Вучич: на Украине идет «война всего западного мира» с Россией
По словам сербского президента, конфликт на Украине не является локальным, кроме того, есть вероятность его дальнейшего расширения на Балканах, чего Сербия не желает допускать
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press)

Против России через украинцев воюет весь западный мир, поэтому данный конфликт можно считать почти мировым, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV, передает Danas.

По его словам, конфликт на Украине носит не локальный, а мировой характер, так как «весь западный мир воюет против русских через украинцев». Вучич указал, что в связи с этими изменениями в мировой политике он опасается возникновения на Балканах «второй части» конфликта 1990-х годов.

Сербский лидер также выразил убеждение, что конфликт на Украине «продлится больше года» и отметил, что Белград должен «любой ценой» избежать военного развития событий в своем регионе.

Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России
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Александр Вучич и Олаф Шольц

В начале июля глава сербского МВД Александар Вулин указывал, что Сербия относительно событий на Украине придерживается принципа уважения территориальной целостности страны, но при этом отказывается от санкций против России, не желая забывать многолетней поддержки со ее стороны.

Он также указал, что Белград пытаются шантажировать по вопросу позиции в данном конфликте, и выразил мнение, что сейчас от Сербии требуют введения санкций, а затем это может дойти до просьб дать «пехоту для конфликтов с Россией».

Вучич говорил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Сербию в июне «решительно, четко и резко попросил Сербию» присоединиться к санкциям ЕС против России, однако получил отказ, поскольку ограничения сербская сторона считает неэффективным инструментом.

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МИД заявил о давлении Запада на Сербию из-за авиасообщения с Россией
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Фото:Роман Пименов / ТАСС

Хотя Белград и не ввел санкции против Москвы, общеевропейские санкции все равно повлияют на экономическое взаимодействие двух государств, в частности, с ноября Сербия не сможет импортировать российскую нефть. Это связано с тем, что в конце мая-начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций, согласно которому под эмбарго попали поставки нефти из России в Европу морским путем. ЕС будет получать нефть только по трубопроводу «Дружба».

В конце мая, когда между Вучичем и его российским коллегой Владимиром Путиным прошли телефонные переговоры, было заявлено, что российский президент пообещал продолжить «бесперебойно поставлять природный газ в Сербию». Кроме того, Путин и Вучич подтвердили намерение укреплять «стратегическое партнерство» между странами.

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Теги
Лилия Пашкова
Александр Вучич Украина Военная операция на Украине
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