Путин заверил Вучича в бесперебойных поставках газа в Сербию

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Россия продолжит бесперебойно поставлять природный газ в Сербию, сказал президент Владимир Путин сербскому коллеге Александру Вучичу в телефонном разговоре.

Лидеры подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства между странами на основе «тесных связей народов».

Кроме того, они обсудили ситуацию на Украине и развитие событий вокруг частично признанного Косова.

Договор «Србиягаза» и «Газпрома» по поставкам газа действует до 31 мая. Страна получает 1 тыс. куб. м газа за $270 благодаря достигнутым осенью прошлого года договоренностям Вучича с Путиным.

На фоне военных действий на Украине, западных санкций против России и планам стран Европы по отказу от российского газа сербский президент говорил, что страна готова платить $400 за 1 тыс. куб. м. Уже в апреле Вучич рассчитывал на цену от $450 до $619 при подсчете по нефтяной формуле.



