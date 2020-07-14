В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

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Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство. Эрнст направил соответствующее письмо спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главам нескольких комитетов и авторам законопроекта, предлагающего усилить давление на строительство трубопровода. Проект закона был внесен в сенат в начале июня. Выдержки из письма Эрнста приводит газета Süddeutsche Zeitung.

«Будучи избранным представителем американского народа, вы, несомненно, будете справедливо противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, ожидает, что вы будете уважать решения, которые демократически принимаются в Европейском союзе», — написал в письме Эрнст.

Он также отметил, что экстерриториальное применение санкций подрывает имидж США и их экономики в ЕС. Глава комитета отверг утверждения о том, что использование «Северного потока-2» приведет Германию к зависимости от России и назвал их необоснованными.

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