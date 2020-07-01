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Экономика ,  
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Шрёдер назвал санкции по «Северному потоку-2» атакой на экономику Европы

По словам экс-канцлера ФРГ, ограничительные меры затронут свыше 120 компаний. Предложение американских сенаторов по санкциям он расценил как «намеренное прекращение трансатлантического партнерства»
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Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер оценил новые санкции против газопровода «Северный поток-2», которые готовят США, как «намеренное прекращение трансатлантического партнерства». Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Шрёдер в среду, 1 июля, выступит на открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, отмечает издание, которое приводит выдержки из будущего заявления экс-канцлера. Заседание будет посвящено энергетическому суверенитету Европы и Германии, на нем в том числе будет обсуждаться «Северный поток-2».

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Экономика
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

В заявлении Шрёдера говорится, что законопроект по санкциям, который сейчас обсуждается в конгрессе США, является «широко распространенным, неоправданным нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность в Западной Европе».

Шрёдер является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, которая ведет строительство газопровода «Газпрома». По его словам, санкции напрямую затронут более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2. «За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности», — подчеркнул он.

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Общество
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

По мнению Шрёдера, за принятием новых ограничительных мер против газопровода последуют значительные финансовые потери. В частности, считает он, инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере €12 млрд окажутся под угрозой, а потребители в Европе столкнутся с дополнительными расходами в размере до €4 млрд в год.

30 июня группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2020/21 финансовый год, который начнется 1 октября. По мнению авторов инициативы, это позволит ускорить возможное принятие ограничений, так как в отличие от обычного законопроекта, который рассматривается долго, военный бюджет гарантированно утверждается ежегодно осенью. Сенаторы считают, что поправка должна быть внесена в прошлогодний закон о санкциях против Nord Stream 2, который стал частью оборонного бюджета. После ее принятия подрядчик Allseas увел свои трубоукладочные суда с проекта.

США подготовили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2»
Политика
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Авторы инициативы предлагают расширить сферу действия потенциальныx ограничительных мер c судов, которые непосредственно «укладывают трубы» на глубинe от 100 футов (30,5 м) для газопроводов «Северный поток-2» или «Турецкий поток», на судa, которые «укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью» (на той же глубине). Под санкции могут попасть иностранные лица, компании и их менеджеры, которые оказывают услуги по оценке страховых рисков или страхованию судов, участвующих в прокладке труб для газопровода, а также те, кто оказывает необходимые для его эксплуатации услуги по «тестированию, инспекции и сертификации».

В начале июня те же сенаторы внесли отдельный проект по санкциям против участников строительства «Северного потока-2». В правительстве Германии выразили опасение, что меры затронут государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. В проект помимо «Газпрома» инвестировали компании из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции: OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. «Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» в конце этого года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Герхард Шрёдер, Северный поток-2, санкции
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