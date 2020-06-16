В бундестаге допустили санкции в ответ на меры США против Nord Stream 2

Германия должна прекратить «бросаться ватными шариками» и начать защищаться от нападений на свой суверенитет и суверенитет Европы. Так в бундестаге отреагировали на возможное расширение санкций США против Nord Stream 2

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Правительство Германии должно продумать свои действия на случай, если США решат расширить санкции против проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает ТАСС.

В качестве ответных мер он предложил вызвать посла США, ввести персональные санкции против сенаторов — авторов законопроекта о новых ограничениях для «Северного потока-2», а также пошлины на поступающий из Штатов сжиженный природный газ (СПГ).

«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например штрафные пошлины на СПГ из США, <...> не следует ли ввести санкции против инициировавших [законопроект о санкциях против «Северного потока-2»] сенаторов», — отметил Эрнст.

Новые возможные санкции США против проекта газопровода являются противозаконным вмешательством в правовую систему ЕС, суверенитет Германии и Евросоюза, считает парламентарий.