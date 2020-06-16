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Политика ,  
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В бундестаге допустили санкции в ответ на меры США против Nord Stream 2

Германия должна прекратить «бросаться ватными шариками» и начать защищаться от нападений на свой суверенитет и суверенитет Европы. Так в бундестаге отреагировали на возможное расширение санкций США против Nord Stream 2
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Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Правительство Германии должно продумать свои действия на случай, если США решат расширить санкции против проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает ТАСС.

В качестве ответных мер он предложил вызвать посла США, ввести персональные санкции против сенаторов — авторов законопроекта о новых ограничениях для «Северного потока-2», а также пошлины на поступающий из Штатов сжиженный природный газ (СПГ).

«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например штрафные пошлины на СПГ из США, <...> не следует ли ввести санкции против инициировавших [законопроект о санкциях против «Северного потока-2»] сенаторов», — отметил Эрнст.

Новые возможные санкции США против проекта газопровода являются противозаконным вмешательством в правовую систему ЕС, суверенитет Германии и Евросоюза, считает парламентарий.

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Политика
Фото: Виталий Невар / ТАСС

«Правительство ФРГ должно прекратить бросаться ватными шариками, оно должно защищаться от нападений на суверенитет ФРГ и Евросоюз», — призвал Эрнст. Он заметил, что в бундестаге поддерживают завершение строительства «Северного потока-2».

О том, что группа сенаторов подготовила законопроект о новых санкциях США против «Северного потока-2», стало известно 4 июня. Согласно документу, под финансовые ограничения подпадают все суда, занимающиеся прокладкой труб для проекта. Также санкции могут коснуться предприятий, страхующих эти суда, осуществляющих их техобслуживание и установку специального оборудования, и компаний, сертифицирующих газопровод после завершения его строительства.

Санкции предложено ввести задним числом, с декабря 2019 года. Именно тогда США ввели первые ограничения против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2»: их менеджерам запретили въезд в США, а американские счета заблокировали.

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Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

«Северный поток-2» должен поставлять газ из России в Германию. Проектная мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м в год, оператором строительства выступает Nord Stream AG, «дочка» «Газпрома».

Когда США ввели санкции, до завершения строительства оставалось проложить 160 км труб. В качестве альтернативы трубопроводному российскому газу Соединенные Штаты предлагают поставлять в Европу СПГ, однако сырье из России пока обходится Европе дешевле.

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Северный поток-2», санкции, Германия
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